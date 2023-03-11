我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺過達康崩盤 SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家分析

竊車胎、搶劫頻傳…紐約法拉盛治安堪憂

中國佛教協會名譽會長傳印長老圓寂 享耆壽97歲

記者葉文義／即時報導
中國佛教協會微信公眾號消息，中國佛教協會名譽會長、北京法源寺座元傳印長老圓寂，享耆壽97歲。圖／中國佛教協會微信公眾號
中國佛教協會微信公眾號消息，中國佛教協會名譽會長、北京法源寺座元傳印長老圓寂，享耆壽97歲。圖／中國佛教協會微信公眾號

中國佛教協會微信公眾號消息，中國佛教協會名譽會長、北京法源寺座元傳印長老圓寂，享耆壽97歲。

傳印長老治喪委員會發出訃聞指，傳印長老於3月10日晚上11時16分，在江西廬山東林寺淨土苑俶行軒念佛聲中安詳圓寂。世壽97歲，僧臘70年，戒臘68夏。

將於下周五（17日）早上9時在江西廬山東林寺淨土苑舉行追思法會，當日舉行荼毘法會。周六（11日）起，北京法源寺、江西廬山東林寺均設有靈堂，接受佛教信眾和社會人士弔唁。 　

據港媒報導，傳印1927年出生遼寧，1947年皈依普化寺崇仁法師，研習佛學，1954年前往江西雲居山真如寺，後追隨虛雲老和尚。1956年起，他親侍虛雲老和尚左右，後獲賜法名宣傳，字傳印。

1960年，傳印入學於中國佛學院，1965年本科畢業後回到江西雲居山真如寺，任典座兼副寺，1978年秋應邀赴浙江天台國清寺。

1979年12月，傳印奉調至北京中國佛教協會，1981年赴日本京都蓮宗佛教大學進修。傳印於1984年任中國佛學院教務長，1986年任副院長。1994年8月，他受邀請擔任江西廬山東林寺住持。

1999年，他任北京市佛教協會會長。2010年2月2日，在中國佛教協會第八次全國代表會議上，傳印當選中國佛教協會會長，3月出任中國佛學院院長，同年10月任中國全國政協第十一屆全國委員會常務委員會委員。

北京 微信 日本

上一則

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

延伸閱讀

習近平3任國家主席 北京沙塵暴 美媒：天公不給面兒

習近平3任國家主席 北京沙塵暴 美媒：天公不給面兒
彩禮超過8萬、婚車多於6輛 江西小縣號召舉報 網批這一句

彩禮超過8萬、婚車多於6輛 江西小縣號召舉報 網批這一句
星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌
江西小公司徵出納「會做飯、限女性」 老闆：很正常

江西小公司徵出納「會做飯、限女性」 老闆：很正常

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任