我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李強獲全數票決議 成為中國新任國務院總理

白宮旁行政大樓驚傳火警 大批職員收電郵「緊急撤離」

李強獲全數票決議 成為中國新任國務院總理

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京即時報導
李強獲票選成為中國新任總理。（央視截圖）
李強獲票選成為中國新任總理。（央視截圖）

3月11日上午9時，十四屆中國全國人大一次會議舉行第四次全體會議，決定國務院總理、中央軍事委員會副主席、委員的人選，選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第十四屆全國人大常委會委員。李強以全數票決議成為中國新任國務院總理。

人大代表們手中拿到六張選票，分別是總理、中央軍事委員會副主席及委員、國家監委主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和人大常委。

大會宣讀了習近平提名信。中央軍委主席習近平提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選。中央軍委主席習近平提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

另外根據中國「憲法」，中國國家主席習近平提名李強為中國國務院總理人選。十四屆全國人大一次會議11日上午舉行全體會議，宣讀了習近平的提名信。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

10日剛當選第三任國家主席的習近平在投票完成後，也和身邊的總理人選李強聊天談笑。

由於是同額競選，這些被題名人，包括總理、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、軍委副主席和委員，都是出席的2947名代表中，以全票當選。

提名 習近平 國務院

上一則

習近平提名李強為中國國務院總理人選

延伸閱讀

習近平提名李強為中國國務院總理人選

習近平提名李強為中國國務院總理人選
美國會議員提武器租借法案 強化台灣防衛

美國會議員提武器租借法案 強化台灣防衛
李強料任國務院總理 滬台商：經濟藍圖已定 看其執行力

李強料任國務院總理 滬台商：經濟藍圖已定 看其執行力
接班人或待退者？韓正接替王岐山 擔任中國國家副主席

接班人或待退者？韓正接替王岐山 擔任中國國家副主席

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

2023-03-04 08:00

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手
12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？

12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？