習近平提名李強為中國國務院總理人選

政治局常委李強將接替李克強出任中國國務院總理，較少行政歷練的李強破格出線，被視為習近平在中共20大的重要班底。（路透）

中國十四屆全國人大一次會議11日上午，在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。大會議程包括由中國國家主席提名 ，決定國務院 總理、國家中央軍委副主席和委員人選；以及選出國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和全國人大常委會委員。

會上宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平 的提名信。根據中國憲法，習近平提名李強為國務院總理人選；提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選；提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

11日下午，中國全國人大還將舉行代表團全體會議，醞釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。