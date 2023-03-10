我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平提名李強為中國國務院總理人選

世界晚報╱墨西哥黑幫 乖乖交出五位綁架美國人兇手

習近平提名李強為中國國務院總理人選

記者葉文義／即時報導
政治局常委李強將接替李克強出任中國國務院總理，較少行政歷練的李強破格出線，被視為習近平在中共20大的重要班底。（路透）
政治局常委李強將接替李克強出任中國國務院總理，較少行政歷練的李強破格出線，被視為習近平在中共20大的重要班底。（路透）

中國十四屆全國人大一次會議11日上午，在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。大會議程包括由中國國家主席提名，決定國務院總理、國家中央軍委副主席和委員人選；以及選出國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和全國人大常委會委員。

會上宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信。根據中國憲法，習近平提名李強為國務院總理人選；提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選；提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

11日下午，中國全國人大還將舉行代表團全體會議，醞釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。

11日上午，中國全國政協十四屆一次會議舉行小組會議。下午3時，全國政協十四屆一次會議在人民大會堂舉行閉幕會。

中國14屆全國人大一次會議11日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，大陸國家...
中國14屆全國人大一次會議11日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，大陸國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。（央視截圖）

提名 國務院 習近平

上一則

胡潤報告：中國家庭4.9億戶 最有錢家庭4.9萬戶

下一則

習近平提名李強為中國國務院總理人選

延伸閱讀

美國會議員提武器租借法案 強化台灣防衛

美國會議員提武器租借法案 強化台灣防衛
李強料任國務院總理 滬台商：經濟藍圖已定 看其執行力

李強料任國務院總理 滬台商：經濟藍圖已定 看其執行力
接班人或待退者？韓正接替王岐山 擔任中國國家副主席

接班人或待退者？韓正接替王岐山 擔任中國國家副主席
習近平3度當選國家主席 成建政後任期最長元首

習近平3度當選國家主席 成建政後任期最長元首

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

2023-03-04 08:00

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手
12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？

12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？