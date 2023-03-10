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薄熙來、汪洋、孫政才…兩會10年只剩「一習身影」

中央社／北京10日電
王岐山10日祝賀習近平連任中國國家主席。(美聯社)
王岐山10日祝賀習近平連任中國國家主席。(美聯社)

「十年河東、十年河西」，或許可形容中國的政治生態。兩會曾是觀察與接近中國政治新星的觀測站，來自中外媒體將鎂光燈照耀在他們身上，近距觀察，但如今只剩「一習身影」。

中國每年3月舉行的全國兩會，雖然被外界稱為「橡皮圖章」，但曾是觀察政治人物動向的窗口。中共一向看重人事歷練，尤其未來執掌大位者要能在地方獨當一面，各路諸侯帶隊的全國人大各省級代表團，是媒體難得能直面採訪的場域，政治明星所在的代表團，自然吸引爆滿的媒體。

比如，曾經被稱為「平西王」的重慶市委書記薄熙來，除了有「紅二代」身分外，他在重慶「唱紅打黑」、製造「重慶模式」，加上個人形象加持，成為耀眼的政治明星。

2012年因「王立軍事件」，讓薄熙來在兩會成為鎂光燈的焦點，他也在當年直面媒體，回應直球提問。

曾被視為「儲君」的胡春華，在北京舉辦政治大會時都備受關注，他所在的代表團，記者席座無虛席，因為都想親眼目睹、近距離觀察未來「接班人」的風格與動向。只是，十年之後，胡春華風采不再，他在去年20大時更未列政治局委員，慘遭「出局」。

其他曾為兩會新聞追逐焦點的人物還有汪洋、孫政才等人。汪洋因2012年的烏崁事件，在兩會期間從容應對媒體；而孫政才也一度被視為是第六代領導人的熱門人選。

這些曾經在北京兩會時間吸引媒體探頭注目的人物，都在這十年內殞落。在「習近平時代之下」，沒有人有時間表他會做多久，也難以預估接班人選。

兩會只剩單一種的聲音，寬鬆的採訪氛圍至今也被鎖緊，鎂光燈只許打在一個人身上，但也少了一些樂趣。

全國兩會 北京 20大

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