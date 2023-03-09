王滬寧：中國掌握戰略主動權 實現祖國完全統一

中共中央政治局常委王滬寧。（中國政府網）

中共 中央政治局常委、即將接任中國全國政協主席的王滬寧，9日上午參加14屆全國人大一次會議台灣代表團審議。王滬寧重申，中國實現祖國完全統一的戰略主動。要堅持一中和「九二共識」，促進兩岸融合發展，同時堅定反「獨」、反外來干涉。

據央視新聞報導，王滬寧指出，中共總書記習近平 就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅定不移，爭取和平統一前景，促進兩岸交流合作，融合發展，反對台獨分裂和外來干涉，團結台灣同胞，攜手致力民族復興。

另據新華社報導，在聽取陳雲英等代表發言後，王滬寧表示，中共的十八大以來，習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，我們進一步掌握了實現祖國完全統一的戰略主動。

王滬寧表示，要全面貫徹中共二十大 精神，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係朝著正確方向發展。要堅定不移爭取和平統一前景，堅定不移促進兩岸交流合作、融合發展，堅定不移反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定不移團結台灣同胞攜手致力民族復興，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。