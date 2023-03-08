美國對中國好感度創新低 胡錫進：因為中國不是美國的奴才

美國人對中國的好感度再創新低。圖為中美雙方的國旗。（新華社）

蓋洛普最新民調 顯示，美國人對中國的好感直線下滑，降到了歷史最低。只有15%的受訪者對中國持有好感，而且認為中國是美國最大敵人的受訪者達到了50%，中國媒體人胡錫進稱，中國的相對富裕和強大讓美國很不舒服，因為中國沒有做日本 那樣的美國奴才。

環球時報前總編輯胡錫進表示，這項調查比認為正在戰爭的俄羅斯是美國最大敵人的受訪者還多了18個百分點。

他說，美國人對中國好感度最高的時候是上世紀80年代後期，當時的好感度達到了72%。大家想一想，80年代的中國多麼落後，百姓基本處於貧困中。那時的美國和西方人來華旅行，受到貧窮而熱情的中國人接待，他們頗有「人上人」之感。更重要的是，當時還處於冷戰中，蘇聯是中國和美國的共同敵人。

今天的中國崛起為世界第二大經濟體，幾億人口邁入現代化，中國的很多基礎設施，比如高鐵、網路建設跑到了美國的前邊，形成了前所未有的國家競爭力。另外中國在軍事上崛起，西太平洋、特別是中國近海不再是美國可以為所欲為的地方。

胡錫進表示，人性中是有陰暗面的，一旦處於優勢，就會形成任意支配、奴役他人的潛意識。絕大多數美國人都是友好的，講理的，但是在政治精英的主導下，美國卻成了唯我獨尊的，霸道的。

如今的美國不接受他國的強大，要求所有國家以放棄自己安全利益的方式維護美國的絕對安全，各國經濟發展也都要服務於美國的經濟霸權，維護美元的特殊地位。中國雖然還是發展中國家，但是在美國的戰略棋盤上已經過於強大了，對它的霸權構成了挑戰，所以美國的整個宣傳機器開足馬力，抹黑這個比上世紀80年代不知道改善了多少的東方大國。

他說，中國沒幹任何對不起美國的事情，中國軍隊沒有跑到美國邊上去挑釁滋事，中國向美國出口廉價商品，因順差賺來的美元又買了美國國債，借給他們用。中國招不招美國人恨，已經不取決於中國是否對美友好，而取決於中國的相對富裕和強大，以及中國的獨立自主本身讓美國很不舒服，因為中國沒有做日本那樣的美國奴才。

可以預見，未來美國人對中國的好感大概率還會繼續降低，而且會帶動美國盟國的社會也對中國態度負面，比如日本、韓國社會對中國的好感度近年也是持續降低的。一個上進國家會比一個成績優異學生所受的周圍壓力大得多，這是中國崛起的宿命。

胡錫進說，中國要重新獲得他們的好感，唯有放棄軍事現代化的努力，放棄高科技發展的佈局，要永遠為世界做襯衫、鞋子和玩具，不沾5G和半導體的邊，中國國內用的互聯網平台也應該都是美國的，從手機到汽車 都不能有國內大品牌，中國應該至今還不知道電動汽車為何物，而且隨便一個美國人來到中國，都能感受到上世紀80年代的那種優越感。「換句話說，我們不僅要放棄國家復興的權利，也要放棄國民過一份有尊嚴日子的人權」。

平等的世界該有多好，大家按照同一個規則相互競爭，彼此尊重。很可惜，帝國主義的天性就是征服和奴役。中國人需要準備與他們博弈幾十年，直到他們被迫做出改變。