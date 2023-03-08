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流感也要封控？中國西安：必要時停工停市停課

記者林宸誼／即時報導
新冠肺炎爆發期間，中國各地實施停工停市停課。（新華社）
新冠肺炎爆發期間，中國各地實施停工停市停課。（新華社）

中國近期流感高發，陝西西安8日罕見發流感應急預案，表示必要時停工停市停課。

觀察者網報導，西安向下屬各區、縣政府印發「西安市流感大流行應急預案」，根據流感的波及範圍和危害程度，將流感大流行的應對過程劃分為3個階段，即應對準備階段、應急響應階段、恢復評估階段。

應急響應階段按響應程度由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。Ⅳ級和Ⅲ級響應的主要目標是將新型流感病毒遏制在有限範圍內或者延緩其傳播，Ⅱ級和Ⅰ級響應的主要目標是減輕流感大流行對公眾健康和經濟社會發展造成的危害。

在應急響應階段，Ⅱ級響應可適時採取「臨時社會面管控」措施，必要時，在疫情爆發和流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

在Ⅰ級響應期間，「根據流感大流行在我市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。依法制定旅游限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行。」

預案中稱，根據實際情況，將由市應急指揮部辦公室組織、聯絡相關領域的專家組成專家諮詢組，各級各類醫療、疾病預防控制、院前急救、衛生監督、採供血、出入境檢驗檢疫等專業技術機構，結合各自專業特點，在市應急指揮部的統一指揮下，開展流感大流行防控工作。

根據「西安發布」的消息，「防控中將加強統一領導，聯防聯控；依法防控，科學應對，充分發揮專家作用，運用先進科學技術，提高防控水平；預防為主，常備不懈。及時、主動引導社會輿論，維護社會穩定」。

西安市政府官網顯示，這份預案編制目的為「加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置等工作，最大程度減少流感大流行對公眾健康與生命安全造成的危害，保障經濟可持續發展，維護社會穩定」，發布機構為西安市人民政府辦公廳，成文和生效日期均為3月2日，發布日期為3月8日。

陝西西安發布流感應急預案，表示必要時停工停市停課。（取材自西安市政府官網）
陝西西安發布流感應急預案，表示必要時停工停市停課。（取材自西安市政府官網）

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