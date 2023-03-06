中國兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

大陸外長秦剛首次出席全國兩會的外長記者會。（央視截圖）

中國外交部長秦剛 今天在中國全國兩會 的外長記者會上就中美關係表示，美方聲稱所謂的「競爭」，就是全方位遏制打壓中國，就是你死我活的零和博弈。實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到！

央視新聞報導，美國全國廣播公司記者提問：「您曾提到，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。鑒於雙方在各種問題上的利益分歧不斷擴大，還有可能發展健康穩定的中美關係嗎？或者，您打算如何使之成為可能？除了中國的核心利益，您是否也考慮過美國的核心利益？」

秦剛表示，前段時間中美關係發生了無人飛艇事件。這完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也認為不構成現實威脅。然而，美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。

從偶然中可以看到必然，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一粒紐扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。

美方聲稱要「競爭」中國但不尋求衝突。但實際上，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。

他說，美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員 在奧運田徑場上賽跑，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了！

美方所謂要給中美關係加裝護欄、不衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到！

秦剛表示，如果美方不踩刹車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。誰來承擔其災難性的後果？！這樣的競爭，就是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

他說，美國有讓美國再次偉大的豪情，也要有容得下別國發展的雅量。遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。