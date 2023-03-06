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中兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

中國兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

記者陳言喬／即時報導
大陸外長秦剛首次出席全國兩會的外長記者會。（央視截圖）
大陸外長秦剛首次出席全國兩會的外長記者會。（央視截圖）

中國外交部長秦剛今天在中國全國兩會的外長記者會上就中美關係表示，美方聲稱所謂的「競爭」，就是全方位遏制打壓中國，就是你死我活的零和博弈。實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到！

央視新聞報導，美國全國廣播公司記者提問：「您曾提到，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。鑒於雙方在各種問題上的利益分歧不斷擴大，還有可能發展健康穩定的中美關係嗎？或者，您打算如何使之成為可能？除了中國的核心利益，您是否也考慮過美國的核心利益？」

秦剛表示，前段時間中美關係發生了無人飛艇事件。這完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也認為不構成現實威脅。然而，美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。

從偶然中可以看到必然，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一粒紐扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。

美方聲稱要「競爭」中國但不尋求衝突。但實際上，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。

他說，美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了！

美方所謂要給中美關係加裝護欄、不衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到！

秦剛表示，如果美方不踩刹車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。誰來承擔其災難性的後果？！這樣的競爭，就是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

他說，美國有讓美國再次偉大的豪情，也要有容得下別國發展的雅量。遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。

秦剛 全國兩會 運動員

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