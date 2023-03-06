中製起重機可從事間諜任務？胡錫進：美國患了被害妄想症

中國製起重機被美媒指可從事間諜任務。圖為上海洋山港的岸橋起重機正在裝卸貨物。（中新社）

美國《華爾街 日報》報導稱，一些美國官員擔心在美國港口使用的中國製造的起重機可能發揮「間諜 作用」，中國媒體人胡錫進稱，美國在一些精英主導下真的患上了被迫害妄想症。

中國外交部發言人毛寧昨天就此信息回應稱，有關說法完全是草木皆兵，誤導美國民眾。

華爾街日報稱，美國軍方依賴的幾個港口使用中國振華重工生產的巨型起重機，振華重工生產的起重機占全美國各港口集裝箱（貨櫃）起重設備的80%。美國官員擔心這些起重機在眾目睽睽的作業過程中執行秘密任務，成為「特洛伊木馬」，因為它們帶有複雜的感測器，可以登記和跟蹤集裝箱的來源及目的地，甚至它們還可能聽中國的指揮，同時罷工，關閉美國的港口。

環球時報前總編輯胡錫進表示，美國一些精英近來愈發看著美國各大港口中國製造的巨型起重機像是「監控設備」。他們這下可犯愁了：這些起重機價格便宜而且品質上乘，美國港口幾乎離不開它們，但又覺得這些起重機像是解放軍的「瞭望台」、「偵察兵」，這可咋整？

他們擔心的理由是，振華重工是中國交建的子公司，而中國交建是中國「國字頭」的國企。2017年振華重工時任董事長曾表示，該公司過去賣的是設備，但現在賣的是系統，他補充說，通過在上海的主要辦公室，可以即時觀察所有起重機的情況並幫助排除故障。

他說，現在巨型設備出口後，需要提供售後服務的原製造公司都會對設備進行聯網，即時監控運行情況，國際上所有的重型設備公司皆如此。另外在某些情況下，為這些起重機提供支持維護的是持有兩年期美國簽證的中國籍人員，美國官員現在也擔心這些人員會幫助中國政府收集情報。

胡錫進表示，所有中國人聽到這個消息都會覺得美國在一些精英主導下真的患上了被迫害妄想症。中國有無數電腦裝著美國微軟的作業系統，大量中國人在用蘋果手機，開特斯拉 汽車，它們幾乎可以看成深入到中國社會的攝像頭和竊聽器。最要命的是，全球互聯網的大部分根伺服器都在美國。中國人還睡得著覺嗎？

他說，美國官員們向中國製造的起重機發難，提示了兩點：

第一，美國搜集情報一定是無所不用其極的，所以他們才會產生中國人聽上去覺得很突兀、古怪的懷疑，八成是他們自己先在這些領域動過從事間諜活動的腦子，才認為中國也會那樣幹。所以咱們中國人真的要更加提防美方的間諜滲透活動，害人之心沒有，但是防人之心不可無。

第二，全球化需要國家間最基本的政治互信，以及對規則的共同遵循。現在大國之間的政治互信完全沒有了，全球化受到的衝擊也許剛開個頭，接下來說不定還會發生什麼。而且美國作為綜合實力最強的國家非常不講武德，連盟國的領導人都敢監聽，盟國依賴的海底管道都敢去炸。人類冷戰後好日子沒過多久，各種不確定性就襲來，得不對動盪多未雨綢繆。