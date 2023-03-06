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中國醫師：A型流感高峰恐持續1個月 宜暫緩出行

中央社台北6日電
症狀與COVID-19相似的A型流感近來在中國迅速蔓延，發熱門診湧入大量病患。圖為示意圖。（Getty Images）
症狀與COVID-19相似的A型流感近來在中國迅速蔓延，發熱門診湧入大量病患。圖為示意圖。（Getty Images）

症狀與COVID-19相似的A型流感近來在中國迅速蔓延，發熱門診湧入大量病患。人民日報報導，上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋今天預測，這波流感高峰恐持續1個多月，建議近期暫緩出行。

胡洋5日向人民日報健康客戶端表示，A型流感的感染趨勢及高峰何時能過去，目前很難進行預測和判斷。理由是因為流感整體的流行規律已經被打亂。過去3年因為COVID-19疫情，中國民眾我們一直戴著口罩，就會使人們體內對流感病毒的抗體有所下降。

他指出，由於不同的人抗體下降的程度不一樣，所以不能按照既往的流感流行規律，判斷A型流感起始和結束的時間。

胡洋提到，現在中國民眾戴口罩的習慣也有了變化，有些人堅持戴，有的人已經不戴，這為預測流感病毒的傳播程度帶來一定的困難。

但他說，對於流感，一定程度上也可參考COVID-19的流行趨勢。按照先前COVID-19的規律，感染高峰可能會在持續1個多月左右後結束。

胡洋提醒，對於想要春遊的人來說，建議近期還是暫緩出行，避一避流感感染的高峰。日常出門，也還是要做好基本的防護，戴好口罩。

根據中國疾控中心「國家流感中心」發布的最新流感監測週報指出，第8週南、北方省分流感病毒檢測陽性率繼續上升，以A型流感為主。自2月20至26日共報告390例。

但綜合第一財經及封面新聞報導，北京兒童醫院表示，2月底接診的發熱咳嗽兒童患者數較2月初大增5倍，流感送檢確診率從10%激增至約70%。

四川成都張姓民眾反映，他的孩子日前高燒至攝氏41度，急送成都市第六人民醫院救治，但他帶著小孩在急診室足足等了4小時，才得到醫師診治。

而在中國及海外網路上，最近2、3天再度重演各大醫院急診室及發熱門診人滿為患的影片，不炒焦急的家長抱著病懨懨的子女，在人滿為患的醫院裡奔走，引起熱議。

流感 口罩 北京

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