福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

有內地母親於網上發文指，她日前帶女兒到香港 公立醫院求醫，卻被公立醫院的服務及收費「震撼」到──「公立醫院竟然只收了我180HKD（港元，約合23美元），連藥費都沒有」，而且毋須即時付款，驚訝說「第一次在香港看病，沒結帳就讓我走了」，又大讚「福利 好給力」。

香港01報導，該母親在小紅書 以「第一次在香港看病，沒結帳就讓我走了」為題發文，指其女兒近日早上在家玩老鼠被咬到出血，之後如常返回學校；當她起床知悉女兒受傷，便趕往學校帶女兒到北大嶼山醫院求診，「鄰居建議我可以call999叫救護車，是的，在香港，999是你想打就能打，救護車是你想叫就能叫的，不過，其實並沒有緊急到那個地步，就不浪費社會資源了」。

其女兒經醫生檢查後，開的藥是一星期份量的抗生素，以及兩大瓶退燒藥。不過到付款時，樓主發現香港公立醫院的收費及結帳安排讓她超意外──毋須即時結帳且收費便宜。「公立醫院竟然只收了我180HKD，連藥費都沒有…」大讚「福利好給力」。

然而香港公立醫院亦有一個最大缺點令她不滿意，就是等候時間太長，「急症也分好幾類，由於當時有個工人受傷了，醫生都跑去護理他了。所以，我們這種不是那麼緊急的，候診候了好長時間…」

帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主未有濫用「999」資源，「感謝你珍惜資源，不亂打救護車，讓真正有需要的人使用！」也有網民提醒樓主記得要按時付款，以免收到告票。