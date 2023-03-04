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李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

「最牛評論員」分析 為何中國設定今年GDP增長5%？

記者陳言喬／即時報導
中國國務院總理李克強的政府工作報告設定今年的GDP增長為5%。圖為福建莆田一輪胎企業廠區作業情況。（中新社）
中國國務院總理李克強的政府工作報告設定今年的GDP增長為5%。圖為福建莆田一輪胎企業廠區作業情況。（中新社）

中國國務院總理李克強北京時間5日上午在全國人大作其任內最後一次政府工作報告時表示，今年中國國內生產總值增長5%左右。有中國專家解讀表示，這個目標是為更好統籌經濟質的有效提升與量的合理增長。

李克強在政府工作報告中指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步等。

由於早前多個機構預測中國今年的GDP增長可望達到5.5%，甚至有人預測到6%，李克強的政府工作報告設定的增長目標只達5%，也讓外界關注。

央視新聞在李克強工作報告結束後邀請被網友譽為「史上最牛新聞評論員」的特約評論員楊禹分析指出，提出5%左右的預期目標，有助於大家進一步增強信心，穩定中外投資者對中國經濟前進的預期。

他說，今年是「十四五」規畫承上啟下實施的關鍵一年，在整個「十四五」規畫當中，關於這五年提出經濟發展的目標，並沒有一個絕對的數量值，而是說這五年要在增長的合理區間，每年可以視情況根據需要來提出一個目標，所以，這個目標就像一個區間的概念。

楊禹表示，制定一個年度的發展預期目標，不僅考慮這一個年度的情況，還因為中國的發展總是有著長遠的戰略文化，要更好統籌經濟質的有效提升與量的合理增長，這是結合自身的戰略需要，且與實際具備的支撐條件是一致的，如果能實現增長的預期目標，對世界經濟，特別是當前全球經濟的下行壓力也有貢獻。

他解釋說，在黨（中共）的20大報告當中提出到2035年，中國的發展目標要基本實現現代化，中國的人均國內生產總值要達到中等發達國家水準。去年年底，中國人均國內生產總值達到了1.27萬美元，國際上普遍認為，中等發達國家水準的人均GDP大概在2.5萬美元左右，意味著中國未來有一段長周期戰略發展目標，倒推回來的這一年就是中國經濟在總體向上向好當中，要站在更高的水平促進經濟的質和量的不斷提升。

李克強 國務院 北京

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