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李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

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李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

中央社／北京5日電
中國人大14屆一次會議於北京時間5日上午在北京人民大會堂開幕，習近平、李克強出席。(路透)
中國人大14屆一次會議於北京時間5日上午在北京人民大會堂開幕，習近平、李克強出席。(路透)

中國國務院總理李克強於北京時間5日上午（美東時間4日晚間）在人民大會堂做最後一次總理報告，政壇告別作只花一個小時。中共政壇將全為「習派」，曾被寄予改革厚望的李克強裸退，一個時代黯然結束。

李克強被認為是改革開放以來最弱勢的總理，原本應該主掌中國經濟，但中共總書記習近平上任10年以來，以往的「集體領導」變成「集權」，外界早已不說「習李體制」，而稱「習核心」。

李克強的角色因此尷尬，因為經濟決策非他說了算。習透過兩個小組──中央財經領導小組與中央全面深化改革委員會（深改委），把傳統上被認為是總理的經濟大權奪去，令國務院僅是一個聽令辦事機構。

在強人政治之下，李克強難以實踐中國經濟轉型，這是未盡之業。在他上任之初，曾經一時為人樂道的「李克強經濟學」，即不推出刺激措施、去槓桿化以及結構性改革，核心為向市場放權讓利；在方向盤不在他掌握之下，經濟政策顯得有些矛盾。

中國對房地產、互聯網等的大力監管，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策上的堅持，都令中小企業大受打擊，產業鏈斷鏈，消費者信心下降，2022年GDP成長率僅3%。

對比去年最後的總理記者會上，李克強曾說，「相信在習近平的領導下，中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現今年全年經濟社會發展的主要目標任務」，在現在看來格外諷刺。

有一種說法是，「李克強是守住後鄧時期的發展策略」，他真的有這樣的權力嗎？也許這是中國民眾對「人民的總理」的一種精神寄託。去年一時之間，「李上習下」甚囂塵上；最終證明，只是不攻自破的傳言。

曾幾何時，中國民眾一度認為，這一批與習同屬經歷過文革時代的「領導人」，會帶給中國無限希望。因為李克強等黨內較開放的黨員，是恢復高考後的初代大學生，是務實、開明、較為多元的政治菁英。

李克強擔任總理的10年就這樣過去了，沒有政治改革，中國走回集權、個人崇拜，走上開倒車的路途；在經濟方面，「李克強經濟學」難以實踐。

「沒有改革的時代」，或許是他的時期的註解。

他或許沒辦法如他的前兩任總理溫家寶與朱鎔基一樣，前者曾在言論上說出中國需要政改的事實；後者則在經濟體制上大刀闊斧進行革新。

但是，他至少講了一句真話，「中國有6億中低收入及以下的人群」，這句話是在習近平要完成脫貧攻堅前一年說出，但從現今中國經濟面對的挑戰來看，都意味深長。

被視為改革派之一的政協主席汪洋也在4日做最後一次的政協報告。同為團派的兩人，在中共20大都未連任常委，也不是中央委員會成員。本屆兩會後，團派基本退出中國政壇視野。

李克強 習近平 中共

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