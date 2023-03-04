我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

美薪資性別差異20年幾乎不變 女收入僅男82%

中國兩會速報／李克強最後報告 對台用詞較往年溫和

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京即時報導
中國第14屆全國人大會一次會議，中共總書記習近平在會上旁聽。（央視截圖）
中國第14屆全國人大會一次會議，中共總書記習近平在會上旁聽。（央視截圖）

中國第14屆全國人大會第一次大會，中國總理李克強做最後一次政府工作報告，在對台部分，他表示，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。較往年要更為溫和及理性。

李克強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程，兩岸同胞血脈相連。要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

在港澳政策方面，要全面、準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人至港澳人治傲高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區。限制秩序，落實愛國者治港、愛國者治澳原則，支持港澳發展經濟，改善民生，保持香港、澳門長期經濟繁榮。

對於中國的外交，要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同國際社會一道。落實安全發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，吸手推動構建人類社會命運共同體，維護世界和平和地區穩定。

消息人士稱，今年中國人大政府工作報告，在對台政策方面，顯得特別溫和和理性，與春節後，北京對台想恢復全面交流、全面合作的政策有關；重申和平統一、一個中國原則和九二共識，也重申「反獨促統」，也明示今年的對台政策，會以交流、融合為主。

中國第14屆全國人大會一次會議，中國總理李克強做政府工作報告。（央視截圖）
中國第14屆全國人大會一次會議，中國總理李克強做政府工作報告。（央視截圖）

李克強 澳門 北京

上一則

中國兩會速報／李克強：今年GDP設定在5%左右

延伸閱讀

中國兩會速報／李克強：今年GDP設定在5%左右

中國兩會速報／李克強：今年GDP設定在5%左右
中國人大今開幕 李克強最後政府工作報告 10日選國家主席

中國人大今開幕 李克強最後政府工作報告 10日選國家主席
中國兩會登場 新領導班子確立 議程如開盲盒

中國兩會登場 新領導班子確立 議程如開盲盒
李克強將結束總理任期 攜中國務院全體人員拍「畢業照」

李克強將結束總理任期 攜中國務院全體人員拍「畢業照」

熱門新聞

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱稍早尋獲。（取材自 IG）

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

2023-02-26 06:36

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
他勁球中獎20.4億 為何現金只拿9.97億？

他勁球中獎20.4億 為何現金只拿9.97億？
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大