中國兩會速報／李克強最後報告 對台用詞較往年溫和

中國第14屆全國人大會一次會議，中共總書記習近平在會上旁聽。（央視截圖）

中國第14屆全國人大會第一次大會，中國總理李克強 做最後一次政府工作報告，在對台部分，他表示，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。較往年要更為溫和及理性。

李克強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程，兩岸同胞血脈相連。要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

在港澳政策方面，要全面、準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人至港澳人治傲高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區。限制秩序，落實愛國者治港、愛國者治澳原則，支持港澳發展經濟，改善民生，保持香港、澳門 長期經濟繁榮。

對於中國的外交，要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同國際社會一道。落實安全發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，吸手推動構建人類社會命運共同體，維護世界和平和地區穩定。