中國兩會速報／李克強最後報告 對台用詞較往年溫和
中國第14屆全國人大會第一次大會，中國總理李克強做最後一次政府工作報告，在對台部分，他表示，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。較往年要更為溫和及理性。
李克強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程，兩岸同胞血脈相連。要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。
在港澳政策方面，要全面、準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人至港澳人治傲高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區。限制秩序，落實愛國者治港、愛國者治澳原則，支持港澳發展經濟，改善民生，保持香港、澳門長期經濟繁榮。
對於中國的外交，要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同國際社會一道。落實安全發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，吸手推動構建人類社會命運共同體，維護世界和平和地區穩定。
消息人士稱，今年中國人大政府工作報告，在對台政策方面，顯得特別溫和和理性，與春節後，北京對台想恢復全面交流、全面合作的政策有關；重申和平統一、一個中國原則和九二共識，也重申「反獨促統」，也明示今年的對台政策，會以交流、融合為主。
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