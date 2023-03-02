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就業壓力大 中1158萬大學畢業生創新高 人大代表籲務農

記者陳政錄／綜合3日電
中國今年大學畢業生將達到1158萬人，再創歷史新高，整體就業壓力依然巨大。圖為北京信息科技大學近日舉行的一場校園招聘會。（中新社）
中國今年大學畢業生將達到1158萬人，再創歷史新高，整體就業壓力依然巨大。圖為北京信息科技大學近日舉行的一場校園招聘會。（中新社）

中國疫後就業形勢備受關注。據人力資源和社會保障部（簡稱「人社部」）估算，今年中國需要在城鎮就業的新成長勞動力達1662萬人，規模創近年新高。與此同時，今年大學畢業生將達到1158萬人，再創歷史新高。整體而言，今年就業總量壓力依然存在。

在中國「全國兩會」即將登場前，北京當局近日接連舉辦「權威部門話開局」系列記者會，宣揚中共過去10年政績。人社部長王曉萍在昨日舉行的記者會中指出，就業是增進民生福祉的基礎性、根本性的工作，以習近平為核心的中共中央高度重視就業工作，始終把就業擺在經濟社會發展的優先位置。

王曉萍稱，過去十年，中國城鎮新增就業人數年均1300萬人。隨著經濟運行整體好轉，中國今年就業形勢將持續回暖，保持總體穩定。但她也坦言，「我們也要看到，就業總量壓力依然存在」，今年中國高校畢業生就將達到1158萬人，「招工難、就業難」並存的結構性矛盾依然突出。

對於如何解決高校畢業生等青年就業問題，人社部副部長俞家棟提出，將穩定擴大國有企業招聘，引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，支持畢業生自主創業、靈活就業。同時繼續實施「百萬見習崗位募集計劃」，對脫貧家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生給予重點協助等，以助力青年順利就業。

據鄭州報業集團旗下新媒體「正觀新聞」報導，中國全國人大代表張天任則建議，在全面落實鄉村振興戰略的時代背景下，可以引導高校畢業生入職「高素質農民」隊伍，如此既能解決大學生就業難的問題，又能為鄉村發展提供更多的「智力」支持和人才支撐，滿足鄉村振興發展需求。

張天任表示，浙江為吸引大學生從事現代農業生產，在土地、資金、稅收、個人發展等方面就給予大學生優惠政策支持，大學生入職「高素質農民」隊伍的意願因此增強。

張天任這項提議近日引發大陸輿論關注，有網友則諷刺「農民家的孩子寒窗苦讀，最後成為了一個高素質農民」。

針對大陸人口去年出現近60年來首次負增長，俞家棟指出，中國16至59歲的勞動年齡人口在達到9.2億的高峰後開始下降，去年底是8.76億人。他強調，勞動力供給量的減少是在供給高位上的放緩，中國仍然是人口和勞動力最多的發展中國家。

俞家棟稱，從結構上看，大陸勞動年齡人口的減少，主要是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，青年勞動力數量則是穩中有增，今年就業總量的壓力還是比較大。

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