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上海第2家好市多10日試營運 年內連開4家門店

記者林宸誼／即時報導
上海第二家好市多10日試營運。（取材自浦東發布）
上海第二家好市多10日試營運。（取材自浦東發布）

美國連鎖會員制量販超市「好市多」（Costco，中國稱「開市客」），上海二店將於3月10日試營運，鎖定中國消費市場復甦勢頭強勁，寧波店、杭州店與深圳店將於2023年陸續開業。

「浦東發布」報導，好市多亞洲區總裁張嗣漢表示，浦東消費潛力大、人口聚集，而且非常國際化，這個市場對好市多來說非常重要，隨著浦東店初步投入試營運，好市多將更全面地覆蓋浦江兩岸，為更多本地消費者提供來自全球各地的高性價比優質商品。

一年之內連開四家門店，在張嗣漢看來，這對有些「保守」的好市多來說「不可思議、非常難得」，對中國市場的信心讓好市多堅定深耕，「從好市多的一些營運績效指標可以看到，和其他地區相比，中國市場成長得最快。」

好市多浦東店位於康新公路秀浦路，緊鄰上海地鐵11號線康新公路站，是上海地區的第二家門店。

作為全球知名會員制倉儲連鎖超市，好市多發布，浦東店去年底開啟線上線下會員卡辦理以來，辦卡數量一直穩步增長。特別的是，相當一部分新會員已經前往閔行店、蘇州店開始消費，並且客單價很高。

「照理說新會員客單價一般較低，這個現象恰恰說明了顧客瞭解我們的商品、喜歡我們的商品。」張嗣漢認為，待浦東店開業，這一消費群體將繼續帶來源源不斷的活力。

好市多浦東店購物面積達1.5萬平方公尺，為消費者提供近1000個停車位。試營運期間，浦東店將每日限流2萬人，增設可容納約1000個車位的臨時停車場。

好市多 地鐵 Costco

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