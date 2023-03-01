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習近平：中國和白俄羅斯是國際正義的共同維護者

中央社台北1日電
魯卡申柯（Alexander Lukashenko，左）2月28日抵達北京，展開對中國的國是訪問。圖為魯卡申柯與習近平在北京人民大會堂會面。美聯社
魯卡申柯（Alexander Lukashenko，左）2月28日抵達北京，展開對中國的國是訪問。圖為魯卡申柯與習近平在北京人民大會堂會面。美聯社

中國國家主席習近平今天向白俄羅斯總統魯卡申科說，中國對烏克蘭危機立場的核心就是勸和促談，尊重各國合理安全關切；魯卡申科則說，白方完全贊成中方關於政治解決烏克蘭危機的立場。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2月28日抵達北京，展開對中國的國是訪問。

新華社報導，魯卡申柯先後會見了習近平及中國國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書等人，1日與習近平進行會談。習近平告訴魯卡申科，中國和白俄羅斯是「國際公平正義的共同維護者」。

報導指出，習近平與魯卡申柯在會談中，就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平說，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，已經發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」。

習近平提到，中國立場的核心就是「勸和促談」。要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，「尊重各國的合理安全關切」，構建「均衡、有效、可持續」的歐洲安全架構。有關國家應該「停止把世界經濟政治化、工具化」，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。

根據報導，魯卡申科則說，白方「完全贊成和支持」中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，「這對化解危機具有重要意義」。

此外，習近平還向魯卡申柯說，中白是「國際公平正義的共同維護者」。中方讚賞白方支持（中國提出的）「全球發展倡議、全球安全倡議」，願與白方在聯合國等多邊平台加強協調配合，共同應對全球性挑戰，攜手構建「人類命運共同體」。

盧卡申科則說，習近平「深受中國人民擁戴，在世界享有崇高威信，我深表欽佩」。白俄羅斯人民的心「始終同中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起」。

他又說，白方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定支持、積極參與習近平提出的「共建一帶一路倡議、全球安全倡議和全球發展倡議」。白方願與中方就重大國際地區問題加強協作，共同致力於維護國際地區安全穩定。

根據報導，兩人會談後共同簽署中國與白俄羅斯「關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。

習近平 白俄羅斯 烏克蘭

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