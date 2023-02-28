FBI局長：新冠疫情「很可能」是武漢「實驗室事故」

美國聯邦調查局局長雷伊資料照片。（Getty Images）

美國聯邦調查局（FBI ）局長雷伊（Christopher Wray）2月28日公開表示，新冠疫情的起源「很可能」（most likely）是中國武漢 市的「潛在實驗室事故」（potential lab incident）。

國會山莊報報導，雷伊接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）一對一獨家專訪時指出，FBI仍在繼續判斷大流行發源地的工作，但許多跟調查有關的細節仍屬機密。

根據拜爾上傳到IG的影片，他引用華爾街日報披露美國能源部 改認為實驗室外洩是新冠病毒起源的報導提問，雷伊則表示，「正如你所說，FBI已經評估有一段時間了，認為大流行的起源很可能是武漢的一次潛在實驗室事故」。

雷伊還說，他認為北京當局一直在努力破壞美國與國際社會其他成員的調查，「我只想指出，依我看，中國政府一直在盡其所能，試圖阻撓與混淆這裡的工作，就是我們正在做的工作、我們美國政府與親密外國合作夥伴正在做的工作，這對大家都太不幸了」。

此前新聞報導，FBI在2021年經過研究調查曾表示，新冠病毒可能是實驗室外洩所導致，並且對此抱持「中度把握」（moderate confidence）。能源部認為實驗室外洩是新冠病毒起源的新說法與FBI說法一致，也因為能源部旗下有陣容可觀的科學家團隊，並負責管理美國國家實驗室系統，其中某些實驗室探索項目包括先進生物研究，因此該部改變說法意義重大。