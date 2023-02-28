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FBI局長：新冠疫情「很可能」是武漢「實驗室事故」

編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦調查局局長雷伊資料照片。（Getty Images）
美國聯邦調查局局長雷伊資料照片。（Getty Images）

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）2月28日公開表示，新冠疫情的起源「很可能」（most likely）是中國武漢市的「潛在實驗室事故」（potential lab incident）。

國會山莊報報導，雷伊接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）一對一獨家專訪時指出，FBI仍在繼續判斷大流行發源地的工作，但許多跟調查有關的細節仍屬機密。

根據拜爾上傳到IG的影片，他引用華爾街日報披露美國能源部改認為實驗室外洩是新冠病毒起源的報導提問，雷伊則表示，「正如你所說，FBI已經評估有一段時間了，認為大流行的起源很可能是武漢的一次潛在實驗室事故」。

雷伊還說，他認為北京當局一直在努力破壞美國與國際社會其他成員的調查，「我只想指出，依我看，中國政府一直在盡其所能，試圖阻撓與混淆這裡的工作，就是我們正在做的工作、我們美國政府與親密外國合作夥伴正在做的工作，這對大家都太不幸了」。

此前新聞報導，FBI在2021年經過研究調查曾表示，新冠病毒可能是實驗室外洩所導致，並且對此抱持「中度把握」（moderate confidence）。能源部認為實驗室外洩是新冠病毒起源的新說法與FBI說法一致，也因為能源部旗下有陣容可觀的科學家團隊，並負責管理美國國家實驗室系統，其中某些實驗室探索項目包括先進生物研究，因此該部改變說法意義重大。

FBI 能源部 武漢

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