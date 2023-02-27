港警逮捕蔡天鳳的前公公情婦 5嫌均不合作 調查遇阻

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（取材自IG）

香港 警方昨晚（26日）10時公布名媛蔡天鳳 被害案進展，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方已逮捕第5名嫌犯，是蔡天鳳前夫父親的情婦。目前已找到蔡的頭顱和雙腳，但身軀和雙手仍未尋獲，警方稱這5人至今仍然不合作，令調查非常困難。

綜合港媒報導，鍾雅倫表示，警方24日檢獲兩個帶有人體組織的不銹鋼煲，當時根據法醫及科學鑒證專家的專業意見，認為不宜在現場進行檢查化驗，為保持證據完整性以及不破壞煲內證物，警方原封不動送至富山殮房。

鍾雅倫表示，法醫26日早聯同警方就上述不銹鋼煲及其他證物進行化驗，並在其中一個直徑達40公分的不銹鋼煲內發現一個年輕女子的頭顱。警方判斷該頭顱為此案受害者，但確認身份仍有待DNA及牙齒紀錄核對確認。

法醫還在頭顱右耳後方發現一個大約6.5公分乘5.5公分、推斷由硬物撞擊造成的洞，法醫推測有可能是致命原因。

另外，香港警方26日下午在尖沙咀區拘捕了一名47歲伍姓中國籍女子，罪名為協助罪犯。警方稱其是該案中被捕65歲男子、蔡天鳳前夫父親的情婦。該女子為娛樂場所工作女子，早前結識蔡天鳳前夫父親並發展成為情人關係。兩人於本月較早時間一同租用龍尾村單位，該女子又於尖沙咀一處租屋處窩藏蔡天鳳前夫。警方表示所有與案有關人士均已被捕。

至於早前被捕的4人中，2名男子（蔡天鳳前夫父親、蔡天鳳前夫哥哥）被暫控一項謀殺罪，一名女子（蔡天鳳前夫母親）被暫控一項妨礙司法公正罪。包括最後一名被捕男子（蔡天鳳前夫鄺某）在內，4人於今天（27日）在九龍城裁判法院提堂（開庭）。

警方調查研判，蔡天鳳在車上遇襲，到村屋時已不清醒，死亡時間仍有待調查。

鍾雅倫表示，蔡的手及身體主要軀幹目前仍未尋獲，時間越長會令搜查越困難，尋獲的機會越來越小，但警方不想放棄任何線索，希望能找到多少便找多少。他說，多名被捕人士至今仍然不合作，令調查非常困難，現時警方前往的地點全靠情報分析及調查。

蔡天鳳被碎屍一案近日引起全港關注。28歲的蔡天鳳是中國知名餐飲企業譚仔米線創辦人的兒媳，於2月21日失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫鄺港智所生的女兒。港警先於24日凌晨拘捕鄺港智的哥哥、父親、母親三人，並於24日下午在大埔龍尾村案發處發現蔡天鳳部分殘肢及其他物證。25日下午1時許，鄺港智在東湧發展碼頭準備乘快艇 潛逃離港之際被拘捕。當時攜帶有50萬元港幣現金及數塊總價值400萬元的名表。