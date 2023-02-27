蔡天鳳碎屍烹煮案 前夫家4人提訊後還押 5月再訊

名媛蔡天鳳遭分屍案發現場，拉上警戒線。（路透）

香港 28歲名媛蔡天鳳 遭前夫一家人殺害和碎屍，頭顱更被放入湯煲烹煮。四名嫌犯於香港時間27日上午押往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯，待警方進一步調查，包括科學鑑證及檢查通話紀錄。法官裁定案件押至5月8日下午再訊，四人還押。

綜合港媒報導，案發後，警方先後拘捕蔡的前夫鄺港智、前夫父親鄺球、前夫兄長鄺港傑，均被立案起訴謀殺，前夫母親李瑞香則被控妨害司法公正。四人27日上午押解往九龍城裁判法院提訊。

被告依次為鄺港傑（31歲、司機）、鄺球（65歲、警界退休 ）、李瑞香（63歲、退休人士）及鄺港智（28歲、無業）。其中鄺港智為蔡天鳳前夫，而鄺港傑為蔡的私人司機。

鄺港智、鄺港傑及鄺球同被控一項謀殺罪，控罪指三人在2023年2月21日在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳；李瑞香則被控一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，控她於2023年2月23日在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。