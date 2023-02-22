丫丫變瘦、樂樂夭折…美國想要再借年輕熊貓 中網友：不借

旅美丫丫被懷疑身體有恙，可能提早返回中國。(取材自微博)

中國租借給美國孟菲斯動物園 的兩隻大熊貓，其中「樂樂」2月1日死亡；另一隻「丫丫」則被發現疑營養不良還伴隨刻板行為，讓中國民眾不捨。昨天傳出孟菲斯動物園有意再向租借一對年輕熊貓，引發中國網民眾怒，發起「不借！提前接丫丫回國」行動並衝上熱搜，話題閱讀量超3億。中國動物園協會表示，專家已出發赴美，如果手續辦理順利，「丫丫」將提前回國。

2003年4月，樂樂和丫丫被租借給美國孟菲斯動物園，協議期限10年，2013年到期又延長10年。去年12月，美國孟菲斯動物園宣布將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國。但兩隻大熊貓還沒返中，樂樂就在今年2月1日於孟菲斯動物園離世。據報導，孟菲斯動物園方稱死因「尚未確定」正在調查。

央廣網報導，另一隻大熊貓丫丫也疑似患上了大面積皮膚病，營養不良、拉肚子，還伴隨著刻板行為，讓人心疼。美國動物保護組織「In Defense of Animals」（IDA）曾發布影片顯示，樂樂和丫丫狀況都非常糟糕，體重都偏輕，吃得很少，並且表現出明顯的刻板行為甚至自殘跡象。當時孟菲斯動物園否認有過失。

而另一個讓中國網民憤怒的消息是，新黃河報導，今年2月，孟菲斯動物園針對大熊貓樂樂去世召開記者發布會，園方表示：「希望在不久的將來，這裡能來一對年輕的熊貓。這將繼續是個美麗的展館，永遠講述熊貓的故事」。

這項消息昨天曝光後，引發中國網民眾怒，大批網民指出，有丫丫和樂樂的前車之鑑，美方動物園未必能照顧好中國的國寶大熊貓。要求政府「拒借」。「丫丫」微博 熱搜狀態更是「沸」了，「網友呼籲提前接旅美大熊貓丫丫回國」話題閱讀3.3億，相關話題累計閱讀更超過20億次，網民疾呼： 「不借！並提前接丫丫回國！」。

有網民說，按照合約期預計今年4月才能回國，「不知道丫丫還能不能堅持到回國的那天」。要求政府趕快將它接回國，以免重演樂樂來不及回國的遺憾。對此，孟菲斯動物園尚無回應。

據報導，中國動物園協會工作人員表示，已收到熊貓粉絲、網友們的函件與來電，非常重視此事。「按照此前的計畫，相關專家已出發去往美國，如果手續辦理順利，丫丫將提前回國」。