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王毅會普亭 中方發布通篇未提習近平將訪俄

中央社台北22日電
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。美聯社
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。美聯社

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。據中國外交部會後發布，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。

中國外交部官網22日晚間公布王毅與普亭（Vladimir Putin）會談的中方說法稱，普亭向王毅表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」。雙方「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際格局的平衡穩定」具有重要意義；但沒有提到普亭對烏克蘭問題的看法。

王毅表示，當前國際情勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係「歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山」。危機和亂象「雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法」。

王毅說，中俄全面戰略協作夥伴關係「從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫」。因為中俄關係「有著堅實的政治、經濟和文明基礎，有著總結歷史經驗後的從容和清醒」，更因為中俄共同支持的「世界多極化」和「國際關係民主化」符合時代發展潮流，「符合大多數國家願望」。

他提到，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

根據中方發布，普亭表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」，雙方各領域合作及在上合、金磚等多邊組織中的協調「富有成果」。「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際關係民主化」和「國際格局的平衡穩定」具有重要意義。

中方公布內容指出，王毅與普亭就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，中方讚賞俄方重申願透過對話談判解決問題，將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

王毅與普亭會面，中方發布通篇未提習近平將訪問俄羅斯。但據官方俄羅斯衛星通訊社發布，普亭表示期待中國國家主席到訪俄羅斯。「我們此前商定過此事」。

根據中國外交部官網公布，王毅稍早在會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時提到，中方願與俄方一道「統籌好高層交往」，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

王毅 普亭 俄羅斯

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