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白紙運動秋後算帳 中國又有2名演員遭禁言

中央社台北22日電
圖為去年11月27日北京出現的「白紙運動」。(路透)
圖為去年11月27日北京出現的「白紙運動」。(路透)

繼女星春夏疑因聲援白紙運動遭禁言封殺後，中國男星周峻緯、脫口秀演員孟川的微博帳號今天同遭禁言，原因都是「違反相關法律法規」。娛樂自媒體指出，他們和春夏「犯了同樣的錯誤」。

多方訊息顯示，中國當局持續對「白紙運動」進行秋後算帳，演藝圈也遭波及。網路還傳出一張羅列60多人的黑名單，他們被指在白紙運動期間發表或轉發支持言論。

據娛樂自媒體「我娛有約」報導，今天有網友發現，周峻緯、孟川的微博帳號被禁言，官方給出的理由是「違反相關法律法規」，消息曝光後引發外界熱議。

報導指出，對於官方作出的這個懲處，有網友表示這是周峻緯應得的，畢竟他之前曾發表過不當言論，三觀不正而且還帶節奏，給粉絲做了錯誤的引導，他和春夏「犯了同樣的錯誤」，目前春夏已經「涼涼」，不僅被除名，主演的作品也被下架了，不知道周峻緯會不會也是這樣的結果。

目前周峻緯有3部作品待播，合作的演員都是當下人氣非常高的演員，包括和趙麗穎、林更新合作的古裝劇「與鳳行」，與白鹿、張淩赫合作的「寧安如夢」，還有張楚寒演的「孔雀城下小青衣」。如果周峻緯涼涼了，這3部作品恐怕就很難上映了，目前大家也都擔心能否正常播出。

據報導，除了影視劇之外，周峻緯還有綜藝節目「名偵探學院」沒有播出，看到他被禁言後，喜歡這檔綜藝的網友紛紛去下載，也都擔心後期有關周峻緯的全部下架。

電影偵探社」報導也指出，周峻緯和孟川先後被禁言，理由是「違反相關法律法規」，這一情況和當初春夏被禁言的時候如出一轍。

報導稱，近期，春夏在口罩期間「煽動學生找自由」而被禁言，導致相關作品被抵制。與此同時，在當時敏感時期，先後發過聲的藝人全都被扒出來了，相關部門開始整頓他們，秋後算帳，誰都躲不掉。

報導並稱，禁言只是第一步，緊接著他們參與的影視作品會受到連累，要麼被剪掉，要麼換臉播出，星途就此止步，徹底淪為素人。

報導還稱，除了已經爆出的被禁言藝人之外，還有大批藝人恐涼涼，而完整名單也曝光了。

「電影偵探社」貼出一張黑名單稱，根據網友統計，其中涵蓋了明星、網紅、脫口秀演員、配音演員、歌手等不同行業的公眾人物，而完整的名單包含了數十人。知情人士表示，這些人都轉發過一些不該轉發的東西，如今不是已經刪除就是隱藏了，但「凡事只要做過就會有痕跡」。

在中國網路社群，白紙運動訊息遭完全封殺，是不能提的禁忌。

針對周峻緯、孟川被禁言，絕大多數粉絲表示難以置信並追問原因，一些娛樂博主指與zz（政治）有關；還有一些網友提到「A4紙」，但仍有許多網友表示看不懂。

白紙運動 電影 微博

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