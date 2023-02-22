跟普亭談烏克蘭 王毅：中方為政治解決發揮建設性作用

普亭會見王毅，雙方握手。美聯社

俄羅斯總統普亭 當地時間22日，在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 。會上，王毅向普亭轉達中國國家主席習近平 的問候，並就烏克蘭問題表示，中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

據中國外交部網站晚間發布中方新聞稿，王毅向普亭轉達習近平的親切問候。王毅表示，去年底，習近平主席和總統先生（普亭）舉行重要視頻會晤，為新一年雙邊關係指明了方向。

王毅表示，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。他說，中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。

王毅表示，中方願和俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

據中方新聞稿，普亭請王毅轉達對習近平的誠摯問候。他表示，中共二十大為中國發展開闢了新前景。當前俄中關係正朝著既定目標前進，雙方各領域合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際關係民主化和國際格局的平衡穩定具有重要意義。

中國外交部新聞稿指出，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。「中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。」