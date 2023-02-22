「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
中國內蒙古一露天煤礦22日發生重大意外，因山體滑落導致大面積坍塌，目前已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。據陸媒曝光坍塌瞬間畫面，只見大片山體滑落，黃色塵土滾滾，多台機械車輛被吞沒，現場工人喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，卻無能為力。
據央視新聞，2月22日午後，內蒙阿拉善盟孿井灘生態移民示範區新井煤業有限公司礦區發生大面積坍塌，造成多名作業人員和車輛被掩埋，目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。
在陸媒曝光畫面中，該露天煤礦發生山體滑坡，坍塌瞬間大片山體向下滑落，激起滾滾黃色塵土，有多台機械車輛被吞沒。現場工人一邊看著慘況，一邊喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，並判斷至少埋了「十幾、二十個車」。
澎湃新聞報導，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400公尺。新井煤業有限公司員工表示，這個煤礦大概有600名員工，當地消防、公安等力量已經趕赴現場。
中國總書記習近平已對內蒙古阿拉善左旗一露天煤礦坍塌事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。
當地應急管理局方面表示，有8支救援共300多人已抵達現場進行救援。
值得注意的是，中國工商資訊平台天眼查訊息顯示，該煤礦的新井煤業有限公司，2022年曾因多項問題被行政處罰，包括無證取水和未設置限速、道口等路標等原因。先前，新井煤業曾因存在未批先建、未落實環評要求等問題被責令停產。
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