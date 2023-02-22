「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

中國內蒙古一露天煤礦22日發生重大意外，因山體滑落導致大面積坍塌，目前已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。據陸媒曝光坍塌瞬間畫面，只見大片山體滑落，黃色塵土滾滾，多台機械車輛被吞沒，現場工人喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，卻無能為力。

據央視新聞，2月22日午後，內蒙阿拉善盟孿井灘生態移民 示範區新井煤業有限公司礦區發生大面積坍塌，造成多名作業人員和車輛被掩埋，目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。

在陸媒曝光畫面中，該露天煤礦發生山體滑坡，坍塌瞬間大片山體向下滑落，激起滾滾黃色塵土，有多台機械車輛被吞沒。現場工人一邊看著慘況，一邊喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，並判斷至少埋了「十幾、二十個車」。

澎湃新聞報導，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400公尺。新井煤業有限公司員工表示，這個煤礦大概有600名員工，當地消防、公安 等力量已經趕赴現場。

中國總書記習近平 已對內蒙古阿拉善左旗一露天煤礦坍塌事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

當地應急管理局方面表示，有8支救援共300多人已抵達現場進行救援。