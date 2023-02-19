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半月灣華人兇手 早有反社會傾向 老覺得被人迫害

遭控干預加拿大選舉 中國：惡意汙衊抹黑

中央社／蒙特婁19日綜合外電報導
加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）日前報導引述機密情報文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉。中國駐溫哥華總領事館17日對此表達不滿。(路透)
加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）日前報導引述機密情報文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉。中國駐溫哥華總領事館17日對此表達不滿。(路透)

中國拒絕接受它干預加拿大聯邦大選的指控，批評加拿大媒體引述情報文件所作報導為「虛假信息」、「惡意汙衊抹黑」北京

中國駐溫哥華總領事館當地時間17日下午在新聞稿中指控加拿大媒體「對中方進行惡意汙衊抹黑」，並且對此表達「強烈不滿和堅決反對」。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）日前報導引述機密情報文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉。

報導指出，中國政府由外交官和代理人主導散布假新聞，以拉抬自由黨（Liberal Party）的某些候選人，幫助他們對抗保守黨（Conservative）競爭對手。自由黨被認為對北京比較有利。

中國駐溫哥華總領事館在聲明中表示，中方「已多次表明，中國一貫奉行不干涉他國內政原則，從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政」。

聲明並稱，相關報導「別有用心、意圖險惡，損害兩國人民友好和利益，更對我館…正常履行領事職務造成嚴重干擾」。

聲明「敦促有關媒體恪守職業操守，立即停止抹黑攻擊」、「多做有利於兩國政府和人民友好交往的實事」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）17日被問到此事時堅稱，他的政府合法贏得上一次選舉，並說他意識到中國企圖干預「已有很長一段時間」，但強調加拿大人應該對選舉的誠信「完全有信心」。

加拿大國會一個委員會正在調查有關中國干預2019年競選活動、支持11名候選人的指控，其中大多數是自由黨人。

中國與加拿大關係已緊張多年，尤其在2018年加拿大應美國要求而逮捕中國華為財務長孟晚舟之後。孟晚舟已於2021年獲釋。

本月有4個不明飛行物體在北美上空遭到擊落，其中包括美國官員指稱的中國偵察氣球，進一步升高加拿大和中國的緊張關係。

杜魯多去年11月表示，他曾在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）高峰會期間，與中國國家主席習近平討論中國干涉加拿大事務的問題。中國官員拒絕證實這項談話的細節。

加拿大 北京 杜魯多

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