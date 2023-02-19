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老人救房市？北京房貸還款上限95歲子女擔保 引議

中央社台北19日電
北京公園裡運動的長者。(美聯社)
北京公園裡運動的長者。(美聯社)

中國各界搶救房市花招百出。繼廣西南寧銀行業將房貸還款年齡上限延長到80歲後，北京更有銀行將上限延長到95歲，但須由子女擔保，引發「貸貸相傳」、債留子孫之譏，不少人認為並不足取。

更有甚者，在被北京趕過去之後，南寧一處住宅建案一度推出標榜「貸款年齡最長達100歲」字眼的廣告。在被中國媒體爭相追問後，建商又公開否認這一廣告與其有關。

「北京房貸可貸到95歲」的消息日前取代「南寧房貸可貸到80歲」，一度成為中國網路熱搜前3名的新聞，不論在中國銀行業、房地產業、仲介業、財務規劃業，還是一般網友，都成為熱議的話題。

這一引起熱議的消息，來自新京報的報導。內容提到，交通銀行在北京市的一家支行表示，當前房貸還款年齡期限可達95歲。但條件是需要子女擔保，且借款人的退休金及擔保人的月收入，需達到每月還款金額的2倍等條件。

雖然這家交通銀行支行的客戶經理解釋，這項有子女擔保、房貸還款年齡期限可達95歲的規定，先前即已訂定，並不是近期才調整的。但報導披露後，中國民眾關注的重點除了95歲的還款年齡上限，還有限定子女擔保的規定。

對於中國銀行業這種將還款年齡期限拉高，但限定由子女擔保的作法，中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，銀行延長房貸還款年齡期限，反映人口老化下的房市需求發生變化。而這項放寬政策，有助於當前中國房市需求低迷下「激發需求」。

但大部分中國網友對「房貸可貸到95歲」的作法，卻抱持嘲諷及批評的態度，有人直指「為了救房市，這是不是瘋了？」；有人則說「既不准提前還款，又讓人貸到95歲，這坑越挖越大越深」；有人則說「這是比賽嗎？坐等哪個城市接著推出『百歲貸』」。

許多網友認為，這種作法是典型的「債留子孫」、「貸貸相傳」。其中有人說，這是「一房貸三代，人走貸還在」、「人走茶涼，房貸沒涼」；有人則說，「樓可能倒了，貸還可能沒還完」，「活到老還到老，然後就父債子還」；更有人以中國歌曲「向天再借五百年」及其歌詞「我真的還想再活五百年」，諷刺這類房產救市措施。

北京 退休金 貸款

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