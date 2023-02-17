我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡美國脖子 彭博：中國將審查寧德時代與福特合約

考量風險與獲利 專家建議8個退休儲蓄最佳存放處

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

特派記者賴錦宏／北京即時報導
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

2月17日下午，中央紀委國家監委網站發布消息，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。1982年出生的段穎，曾是中國最年輕的正廳級幹部，2021年擔任雲南省投資促進局局長，官至正廳級，如今因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由被「雙開」。

據雲南省紀委監委消息，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據澎湃新聞報導，經查，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

1982年出生的段穎，曾是全國最年輕的正廳級幹部，2021年擔任雲南省投資促進局局長，官至正廳級，當時年僅38歲。僅一年多後，2022年8月9日，段穎就傳出被查。

公開簡歷顯示，段穎，女，彝族，貴州興仁人，在職碩士研究生，2004年9月參加工作後長期在雲南省任職。

近年來，中國不斷傳出年輕官員「早節」失守事件。

本月15日，中國紀檢監察報指出：年輕幹部是黨和國家事業的接班人，事關黨和國家事業的薪火相傳和長遠發展，肩負著實現中華民族偉大復興的光榮歷史使命和重要時代責任。部分年輕幹部從家門到校門再到機關門，一路順風順水，容易在恭維奉承下放鬆警惕，在觥籌交錯中迷失自我，錯把「圍獵」當「真情」，最終跌落深淵。為此，對年輕幹部既要重視培養，更要加強教育、強化約束。

投資 教育

上一則

卡美國脖子 彭博：中國將審查寧德時代與福特合約

下一則

氣球風波之際 中國農業部長見美駐中大使推動農業合作

延伸閱讀

中國各地倡捐精 點名大學生 要求無脫髮、無紋身

中國各地倡捐精 點名大學生 要求無脫髮、無紋身
雲南廳官自稱「活佛」 騙566萬扶貧資金建塔修廟

雲南廳官自稱「活佛」 騙566萬扶貧資金建塔修廟
肥男扮女摸黑和2男性愛13次…他驚覺「弟弟有便便」才知被騙

肥男扮女摸黑和2男性愛13次…他驚覺「弟弟有便便」才知被騙
春節旅遊成績榜 雲南最吸金、四川客最多

春節旅遊成績榜 雲南最吸金、四川客最多

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞