美眾院通過「中國在美使用高空氣球案」 中：強烈譴責

在北京人民大會堂內開會的大陸全國人大代表們。（中新網）

針對美國國會眾院 通過「中國在美領土上使用高空氣球 決議案」，中國全國人大外事委員會16日發表聲明：敦促美國國會尊重事實，立即停止對華汙衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。

據澎湃新聞，美國國會眾院近日通過的所謂「中國在美領土上使用高空氣球決議案」刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄。中國全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。

人大的聲明稱，中國是一個負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。中國民用無人飛艇誤入美領空完全是一起因不可抗力導致的偶發、意外事件，對美國人員和安全不構成任何威脅。中方本著負責任的態度，第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。

但美方執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。美國國會一些政客更是藉題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反華遏華的險惡居心。事實上，肆意干涉別國內政、侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是美國。

構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。「我們強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關係基本準則，立即停止對華污衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。」