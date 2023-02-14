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獨生女染疫喪命…武漢母親被監控3年多 仍在抗爭討公道

中央社台北14日電
武漢一間醫院裡穿著防護衣的人員。(路透)
武漢一間醫院裡穿著防護衣的人員。(路透)

蔓延全球的COVID-19源於武漢之初，楊敏的獨生女雨曦當時即不幸染疫而命喪疫情起源地的醫院裡，此後她上街抗爭控當局隱瞞而被監視長達3年餘，但楊敏仍堅毅無懼要替冤死的獨生女討公道。

英國廣播公司（BBC）13日報導，楊敏說：「這種痛苦是一輩子的…要治癒一點點都很困難。」女兒雨曦因患乳腺癌，2020年1月中旬入武漢協和醫院救治。

楊敏接受作家慕容雪村訪問時表示，儘管女兒罹癌，但家人都相信她會康復，當下並未影響全家歡愉過新年的氣氛，沒想到卻因那時還不知名的新病毒傳開，竟奪走雨曦的性命。

BBC報導說，約莫在2019年12月也就是雨曦喪命的數周前，媒體已披露武漢流竄著神秘疾病的報導，但當局刻意隱匿，甚至公然宣稱「沒有明確的證據」顯示人傳人。

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮2019年12月30日曾發訊示警，當地派出所反斥責他「在互聯網發布不實言論」，並要求他簽訓誡書，李文亮最終也因染疫而辭世，享年34歲。

BBC的報導說，2020年1月19日雨曦開始發燒，此時武漢已經很多人染疫。1月23日當局下令武漢封城，醫生告訴楊敏，雨曦若不退燒撐不了多久，之後更是咳嗽不止還咳血呼吸微弱急促，一旁日夜守護的楊敏也被傳染。

雨曦在加護病房躺了5天，2月6日嚥下最後一口氣，得年僅24歲，她離世前孤零零獨自一人，親友都不在身旁，楊敏則是被困在隔離病房抗疫，直到兩週後才被告知女兒不在了。

楊敏告訴BBC：「這太痛苦了。」她已經無法再重述這段傷心往事，並聲淚俱下說：「我的女兒不是有什麼特別之處，但她是我的女兒。我很想念她，這就是作為母親。」

楊敏表示，替女兒找回「公道」之前，她不會停下來，並相信若是中共當局在疫情爆發之初就公開示警，女兒就不會死，她上街抗議，並試圖把政府告上法院，對於女兒的死去，她要官方的「一個解釋」。

但自從她接受媒體採訪闡述獨生女染疫喪命以來，楊敏持續受嚴密監視，如今一只監視器更直對著她的家門口，每天記錄著她家裡有誰進出。

楊敏告訴BBC：「有人在我家門口，我到處被跟蹤。沒有過節的氣氛，因為我擔心如果我去參加聚會，會影響我的朋友。我沒怎麼出去過。」

但武漢母親楊敏堅毅表示：「我並不害怕他們，我已經失去了生命中最寶貴的東西。他們還能從我身上奪走什麼？經歷了這一切，死亡於我已微不足道。」

只是在武漢，給辭世親人上香是大年初一的習俗，因此這個時節當地隨處可見賣菊花，這不由得使楊敏回想起女兒枉死的慘痛而格外悲痛。

武漢 疫情 李文亮

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