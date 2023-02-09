索尼微博圖片「辱華」遭處分 網友分析：索尼贏了

「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自微博）

索尼 （Sony）在中國的微博 帳號屢次被官方認定「辱華」、違反相關法律法規而遭到處分，日本媒體也報導中國的「後續處置」，卻讓網友笑稱「索尼贏了」、「微博好寵索尼」。

索尼年初在中國的官方微博Po出了一張2023年的有兔子圖案的新年賀卡「有『尼』更精彩」，莫名遭到微博刪除，被網友猜測疑似沾邊「小熊維尼」的「尼」而被認定違法。進入「索尼中國」的微博，顯示該微博早已被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」中共共青團也曾在微博點名「索尼中國帳號屢次三番作妖，該罰！」

「索尼中國」微博今（2023）年年初貼出有兔子圖案的新年賀卡「有『尼』更精彩」，卻被認定違規，最後遭禁言一年。（翻攝自微博）

日媒「共同通信社」報導，「中國政府國家互聯網信息化辦公室」宣布，索尼集團在微博上的內容「存在問題」，遭到「暫停服務一年」，換句話說也就是被處罰禁言一年，直到2024年1月4日才能解禁 恢復發文，該資訊也獲得多位官員證實。而索尼集團表示，將會透過相關單位尋求解決方案。