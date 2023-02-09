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美：中國氣球上有蒐集通信訊號的天線 顯非氣象用途

去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院

美指氣球是大規模偵察計畫 中國外交部批：對中輿論戰

記者羅印冲/即時報導
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

針對美國稱被擊落的中國氣球是一個跨越五大洲的「艦隊」的一部分，中國外交部回應說，這可能是美國對中國進行信息輿論戰的一部分。

➤➤➤美認定是擊落偵察氣球 台日韓都被監控

中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會對相關問題回應指出，中方已經多次說明了情況，有關飛艇是民用性質，是因為意外誤入美國領空，完全是不可抗力造成的。美國不顧中方的反覆說明和溝通，過度反應，濫用武力是不負責任的。

毛寧還意有所指地說：「誰是世界上最大的間諜監聽、監測國家，國際社會看得很清楚。」

針對日本政府正與美國交換有關疑似中國間諜氣球訊息一事，毛寧回應說，中方已經反覆說明了有關情況，「日方應當秉持客觀公正的立場，而不是追隨美國進行炒作」。

毛寧還說，關於氣球上的設備問題，她沒有可以提供的進一步訊息。

據法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶8日說，被擊落的中國氣球是「中國氣球隊」的一部分，過去幾年來一直在世界各地出現。

不過，針對財政部長葉倫仍希望訪問中國，中國商務部持歡迎態度。

據外電報導，葉倫表示，仍希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要，中國商務部發言人束珏婷9日回應稱，中國國務院副總理劉鶴與葉倫於今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪中，持歡迎態度。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

氣球 葉倫 商務部

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