我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國洲際飛彈發射器數量超美 胡錫進：希望是真的

英國首相憶海邊求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

中國基因編輯嬰兒「過得好」 賀建奎出獄後坦言：當年做太快

中國新聞組／北京9日電
賀建奎曾與史丹福教授談論基因編輯實驗。(中新社)
賀建奎曾與史丹福教授談論基因編輯實驗。(中新社)

因為「基因編輯嬰兒」獲罪三年的南方科技大學原副教授賀建奎在去年4月刑滿釋放。他接受英媒訪問時提到3名基因編輯兒童現在過著正常、平靜、不受干擾的生活。對於自己當年的行為，他坦承「我做得太快了」。賀建奎目前在北京成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。

香港01引述英國衛報報導，深圳南方科技大學副教授、科學家賀建奎2018年聲稱成功透過基因編輯技術，令一對雙胞胎嬰兒能先天性抵抗愛滋病，是全球首宗個案。賀建奎被批評有違學術倫理和道德規範。他與團隊成員均被控非法行醫罪，2019年底在深圳市南山區人民法院被判囚3年。

賀建奎受訪時透露，仍與當年的接受基因編輯的雙胞胎家庭保持聯絡，「露露（Lulu）和娜娜（Nana）過著正常、平靜、不受干擾的生活，我們應該尊重他們」。賀建奎稱尊重就診者的隱私，對他而言，他把家庭的幸福置於首位，科學發現是次要。

至於第3名接受基因編輯的嬰兒的情况，賀建奎僅透露小孩正與父母過著正常的生活。

賀建奎又稱，自己花了許多時間思考過去所做的事，並用一句話總結：「我做得太快了」。

報導指出，賀建奎獲釋後在北京成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。賀建奎表示，已獲得足夠資金支付實驗室的租金，聘請研究員及展開動物測試，並計畫今年會在一系列的學校和會議發表演講，包括下周在英國肯特大學舉行的線上研討會，以及3月在牛津大學的演講。

賀建奎表示，與過去的經歷相比，更重要的是今天所做的事情決定了他是否繼續前進。被問及過去4年是否艱難時，賀建奎則稱更願意著眼於未來，並以Beatles的「Let It Be」作比喻，稱要往前看，「我們更該關注我現在的新項目」。

賀建奎宣稱已搬進了新辦公室，賀建奎實驗室正式啟動。（取材自微博）
賀建奎宣稱已搬進了新辦公室，賀建奎實驗室正式啟動。（取材自微博）

北京 英國 租金

上一則

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

延伸閱讀

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月
雙胞胎失散39年 經歷複製貼上 老婆、狗狗名字全相同

雙胞胎失散39年 經歷複製貼上 老婆、狗狗名字全相同
民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲

民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲
明州雙胞胎失散39年人生「複製貼上」？妻名狗名都相同

明州雙胞胎失散39年人生「複製貼上」？妻名狗名都相同

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

2023-02-06 08:52

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次