中國基因編輯嬰兒「過得好」 賀建奎出獄後坦言：當年做太快

賀建奎曾與史丹福教授談論基因編輯實驗。(中新社)

因為「基因編輯嬰兒」獲罪三年的南方科技大學原副教授賀建奎在去年4月刑滿釋放。他接受英媒訪問時提到3名基因編輯兒童現在過著正常、平靜、不受干擾的生活。對於自己當年的行為，他坦承「我做得太快了」。賀建奎目前在北京 成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。

香港01引述英國 衛報報導，深圳南方科技大學副教授、科學家賀建奎2018年聲稱成功透過基因編輯技術，令一對雙胞胎嬰兒能先天性抵抗愛滋病，是全球首宗個案。賀建奎被批評有違學術倫理和道德規範。他與團隊成員均被控非法行醫罪，2019年底在深圳市南山區人民法院被判囚3年。

賀建奎受訪時透露，仍與當年的接受基因編輯的雙胞胎家庭保持聯絡，「露露（Lulu）和娜娜（Nana）過著正常、平靜、不受干擾的生活，我們應該尊重他們」。賀建奎稱尊重就診者的隱私，對他而言，他把家庭的幸福置於首位，科學發現是次要。

至於第3名接受基因編輯的嬰兒的情况，賀建奎僅透露小孩正與父母過著正常的生活。

賀建奎又稱，自己花了許多時間思考過去所做的事，並用一句話總結：「我做得太快了」。

報導指出，賀建奎獲釋後在北京成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。賀建奎表示，已獲得足夠資金支付實驗室的租金 ，聘請研究員及展開動物測試，並計畫今年會在一系列的學校和會議發表演講，包括下周在英國肯特大學舉行的線上研討會，以及3月在牛津大學的演講。