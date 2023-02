中國學者直言：南海局勢要比台海危險得多

北京智庫「南海戰略態勢感知」早前偵測的美艦進入南海的軌跡圖。(南海戰略態勢感知)

台海還是南海?誰的局勢比較緊張,北京 清華大學戰略與安全研究中心研究員周波直言,「笨蛋,是南海」。

周波在南華早報發表評論文章《War in the Taiwan Strait? It's the South China Sea, stupid》指出,去年年底在南海發生的中美軍機接近說明真正的危險是在南海,而不是台海。中美風險管控的的關鍵在於中美最終的軍力平衡,而達到軍力平衡之前形勢往往是最危險的。

觀察者網引述報導,周波說,隨著台海局勢日益緊張,南海問題似已平息,事實並非如此。2022年12月21日,一架中國戰鬥機和一架美國偵察機在南海上空擦肩而過,相距僅僅數米。兩方都發布了影片片段,並指責對方。

他表示,南海比台海要危險得多。中美如在台海開戰,不太可能是因為意外事件。而在南海,我們已經目睹了意外的發生。

周波說,現在發生的事情與冷戰時期頗有類似之處。冷戰初期,有100多名美國和蘇聯飛行員因空中衝突而死亡。兩國因此最終簽署了1972年的《防止海上意外事件協定》。中國和美國也簽署了類似的協議來緩和緊張局面。但是,無論美蘇還是中美的協議都沒有完全發揮其控制風險的作用。

為了避免事故發生,最終的解決方案在於雙方軍事力量的平衡。冷戰的真正教訓不是兩個超級大國建立了一系列信任措施來避免事故,而是因為軍力的平衡,雙方才願意坐下來談。

美國和蘇聯曾是旗鼓相當的敵人,而中國和美國是競爭對手,軍事差距正在迅速縮小。中國誓言要在本世紀中葉將中國人民解放軍建設成為世界一流軍隊,現在正加速這一進程。

周波稱,有關中美之間的幾個建議已經擺在桌上了,他認為最容易辦到的是恢復兩軍對話。在前眾院 議長裴洛西訪台後,中國取消了該對話。如果恢復,則不應該老調重彈。

自1998年以來,兩國海軍一直在磋商,並至少進行過三次旨在培養海上「良好船藝」的演習。現在亟需的是進行飛行員空中相遇時專業操守的演習。鑑於飛機的速度,要在特別近的距離內避免碰撞是非常困難的。

兩軍還應探索在差距不大的新領域中建立信任。中美之間的戰略穩定必須包括外太空 、網路和人工智慧等新領域。溝通可以先從專家層面開始。

周波說,冷戰變成了長長的和平,這並非單純的運氣,而是兩個超級大國一心想要避免熱戰的結果。同樣,中國和美國面臨的真正挑戰不是避免新的冷戰,而是避免很可能由意外引發的衝突。「南海的最新事件告訴我們,和平不會從天而降,和平是需要努力爭取的」。