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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

中國網路業總營收衰退 6年來首見

中央社╱即時報導
中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。(新華網)
中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。(新華網)

香港媒體報導，由於中國經濟成長放緩及當局監管加劇，削弱阿里巴巴與騰訊等網路巨賈發展動能，以致中國網路業去年的總營收不如2021年，這是自2017年公布統計數據以來首次總營收下挫。

香港「南華早報」（SCMP）報導，中國工業和信息化部本週公布，涵蓋年度營收超過人民幣（下同）2000萬元的網路業者數據，2022年中國網路業的總營收為1兆4600億元（約新台幣6兆4599億元）萎縮1.1%。

由於中國的防疫管控重創這個曾經發展非常火紅的產業導致營收萎縮，完全迥異於過去年6年的成長幅度屢屢站上雙位數。

雖然中國網路業的營收減一般認為預料之中，但這個產業的營收全面驟降，凸顯中國的網路產業往昔高成長的榮景畫下句點。

南早的經營者阿里巴巴集團通報，2022年第3季營收成長3%，而騰訊則是通報萎縮2%，這是騰訊2004年上市以來，第2次通報季度收入衰減。

工業和信息化部指出，舉凡經營叫車、旅遊、金融與租房服務的網路業者受創最深，與2021年相比，去年營收減幅達17.5%。

其他像是提供線上購物、醫療用品與外送等服務的網路業者，去年營收還可見紅，比2021年成長12.6%，至於提供新聞與資訊、搜尋、社群網站、遊戲、影音等服務的網路業者，去年營收比2021年成長4.9%。

當前中國窮於應付諸多造成經濟陷入困境的因素，包括受疫情影響打亂供應鏈、俄烏戰爭牽動的連鎖效應，以及房地產業一蹶不振。

至於有助於衡量中國網路業新創勢頭的關鍵數據，也就是中國市場的APP數量，工業和信息化部沒有公布。

而回顧先前已發布的年報，當局監測，截至2021年底，中國市場的APP數量為252萬款，至2020年底共345萬款，至2019年底則是367萬款。

另外，總計中國網路業去年的獲利成長3.3%達1415億元，但獲利的漲幅比2021年減少10個百分點，其中北京、上海、天津、廣東及浙江共5個地區的網路業者，去年共獲利1249億3000萬元，占全中國逾8成。

去年中國的網路用戶數超過10億500萬，網路的普及率達74.4%，仍居全球第一。

營收 香港 社群網站

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