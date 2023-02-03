加快建設海洋強國 中國將在南極建衛星地面站

中國將在南極建衛星地面站的項目效果圖。（取自環球網）

中國將在南極建設衛星地面站。據環球時報報導，中國航天科工集團航天建設所屬航天規劃設計集團有限公司，近日成功得標中國國家衛星海洋應用中心海洋觀測衛星地面系統海外衛星地面站建設工程項目。特別的是，該項目位於南極中山站。

南極中山站是中國在南極洲建立的科學考察站之一，建立於1989年2月26日，位於東南極中國拉斯曼丘陵 （Larsemann Hills）。

根據百度 百科上的說明，中山站已成為中國規模最大的南極考察基地，建築面積達7,400平方米，有各種建築18座，包括辦公棟、宿舍棟、氣象棟、科研棟、打電棟、車庫等，並建有雪冰實驗室和極區空間實驗室。

環球時報表示，該項目是中國航天與中國國家衛星海洋應用中心的又一次深入合作，是中國航天設計深入探索海洋衛星領域的又一里程碑，也是中國促進海洋經濟高質量發展的重要舉措。

報導稱，本項目新建12米天線基座及驅動機房，天線與站區主樓之間新建站區道路，天線和驅動機房用電由發電棟提供，通過共用橋架敷設電力和通信電纜，通信電纜接至接收機房，以滿足信號接收要求。

中國航天報指出，該項目是中國落實「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要所提出的「積極拓展海洋經濟發展空間」，加快建設海洋強國，促進海洋經濟高質量發展的重要舉措。