傳澳洲總理今年將訪中國 澳洲龍蝦輸中3月有望解禁

澳洲總理艾班尼斯傳出今年稍晚將會訪問中國。（美聯社）

澳洲 與中國關係近期有不少發展，除中國商務部 長王文濤將與澳洲貿易部長法瑞爾會晤外，近日又傳出，澳洲總理艾班尼斯將於今年稍晚訪問中國的訊息，不過具體時間尚未確定，同時澳洲龍蝦輸中有望在3月獲得解禁。

據港媒南華早報引述消息人士說法指出，在近日召開的閉門會議上，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示「期待看到」中澳商務部長的面對面會談。艾班尼斯也預計將於今年稍晚訪問中國，不過具體時間尚未確定。公開資料顯示，上一次訪問中國的澳洲總理是2016年的滕博爾（Malcolm Turnbull），距今時隔近7年。

此前法瑞爾（Don Farrell）曾指出，與王文濤的會晤中將會倡導「消除貿易壁壘」。上述報導援引消息人士說法稱，澳洲龍蝦或將在3月被解禁、得以輸入中國，此前在2020年10月，澳洲龍蝦因檢疫程序問題而無法繼續出口中國，使得過往逾九成龍蝦銷陸比例驟降至幾乎為零。

另外關於澳洲煤炭輸往中國議題，也傳出有一艘滿載焦煤的散貨船在澳洲昆士蘭州海波因特港起航，計畫於2月8日抵達廣東省湛江港。如果這批焦煤確實在湛江卸貨，將釋出煤炭禁令解除的重要訊號。

根據中國官方統計，疫情前2019年從澳洲進口煤炭達7,500萬噸，月均進口631萬噸，澳洲煤炭輸中量僅次於印尼。隨著中國與澳洲關係前些年逐漸交惡，在2021年對澳煤的進口量下降了85%，僅剩下1,171萬噸。不過中國從未正式宣布禁止進口澳洲煤炭，僅在2020年12月中宣布要「戰略性地減少購買高價煤炭」。

北京 大學國際關係學院教授查道炯向南華早報指出，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）採取「除了中國誰都行」的做法，使澳洲經濟深受其害。他表示，相較於擁有相似價值觀的美英日等國，中澳之間的市場相容性更高，「貿易是容易摘到的果實」。他預測雙方相互投資將增加，澳洲對中國的「地緣政治審查」可能會有所放鬆。

北京與坎培拉關係在2022年中澳洲新政府上任後，逐漸出現改善跡象，除了雙方領導人11月在印尼會面外，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）並於12月20日雙方建交50周年之際抵達北京訪問，並舉行第六輪外交與戰略對話。

此前中國官方已經於2日下午宣布，王文濤與法瑞爾將於下周以視訊方式舉行會晤，「雙方將就中澳經貿關係以及共同關注的經貿議題進行探討」。公開資料顯示，上一次兩國商務與貿易方面的部長級會談是在2017年3月23日。