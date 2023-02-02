我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

快看世界／賺多少錢才會幸福？英國研究這麼說

布林肯訪中前夕 人民日報：台灣是中國核心利益中的核心

記者陳言喬／即時報導
國務卿布林肯預計2月5日訪問中國，圖為布林肯1月31日至以色列訪問。（美聯社）
國務卿布林肯預計2月5日訪問中國，圖為布林肯1月31日至以色列訪問。（美聯社）

國務卿布林肯將於2月5、6日訪問中國，成為2018年以來首位訪華的美國國務卿，人民日報1日發表署名文章，指出中美必須找到正確相處之道，「搞盲目反華是行不通的」，並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」。

布林肯此行將是拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別的官員。人民日報發表署名「鐘聲」、題為《中美必須找到正確相處之道》的評論文章稱，中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的。有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。

文章表示，近年來，美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念，導致中美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來了不穩定因素。「美方應該明白的是，任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活，搞盲目反華是行不通的。」

文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應放下圍堵遏制中國的執念，以實際行動落實不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持台灣獨立，也不支持兩個中國、一中一台，無意同中國發生衝突。

評論指出，中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

白宮1日確認，國務卿布林肯將在2月5至6日訪問中國。白宮國家安全委員會發言人柯比1月31日表示，布林肯訪華期間將與中方官員討論的議題，包括俄烏衝突，以及尋求重啟涉及雙方軍事和氣候變化等議題的會談。　　

中國外交部日前回應布林肯訪華消息時指，中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上同美方在雙多邊領域開展溝通合作。但必須指出，美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。

布林肯 國務卿 白宮

上一則

上海新冠研究：味嗅覺變化 代表病毒入侵神經系統

延伸閱讀

美宣布重啟駐索羅門群島大使館 與中競逐對南太影響力

美宣布重啟駐索羅門群島大使館 與中競逐對南太影響力
民進黨不論誰戰2024 傳副手都是蕭美琴

民進黨不論誰戰2024 傳副手都是蕭美琴
布林肯5日訪中 尋求恢復部分合作及軍事溝通

布林肯5日訪中 尋求恢復部分合作及軍事溝通
CSIS專家：布林肯訪中 不會給美中帶來突破性進展

CSIS專家：布林肯訪中 不會給美中帶來突破性進展

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人