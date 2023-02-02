秦剛首度與日本外相通話 籲台灣問題「謹言慎行」

中國外長秦剛2日與日本外相林芳正通話，這是他上任後首度與日本外相進行聯繫。圖為秦剛日前向駐外人員春節喊話。（圖／取自中國外交部官網）

中國外長秦剛 2日首度與日本 外相林芳正通話，他強調，希望推動中日關係沿著正確軌道改善發展，並喊話日本在歷史、台灣等重大問題「重信守諾，謹言慎行」、在軍事安全領域慎重行事，在釣魚台 問題上制止右翼勢力挑釁。

據中國外交部官網消息，秦剛2日與林芳正通話時表示，「中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇」。他並指今年是「中日和平友好條約」締結45周年，中國願意與日本保持高層級對話溝通，深化數位經濟、綠色發展、維護產供鏈穩定等領域合作，「推動中日關係沿著正確軌道改善發展」。

秦剛還說，希望日方「秉持客觀理性的對華認知」，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚台問題上制止右翼勢力挑釁。

在經濟議題上，秦剛則提到，「中日經濟彼此依存互惠，希望日方著眼維護國際貿易規則和自身長遠利益，繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對華經貿科技合作。雙方應堅持戰略自主，共同把亞洲發展好、建設好」。

林芳正表示，日本願意與中國加強各層級對話溝通和國民交流，推進務實合作，構建建設性、穩定的日中關係。「日方歡迎中方為國際社會作出積極貢獻，願在諸多領域同中方加強合作」。

另，據日本共同社引述日本政府人士消息稱，兩人此次通話可能涉及包括林芳正訪問中國一事，確認了加強兩國間的溝通。此外，會談有可能提及日本政府對來自中國人士實施的新冠病毒邊境防疫措施。此前，中國在1月29日取消反制措施，宣布恢復審發日本公民赴中普通簽證。