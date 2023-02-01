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特斯拉去年在中國營收181億美元 年增率驟降至31%

記者葉文義／即時報導
特斯拉去年在中國市場營收達到181.45億美元，年增31.07％，增速較往年明顯放緩。(新華社)
特斯拉去年在中國市場營收達到181.45億美元，年增31.07％，增速較往年明顯放緩。(新華社)

美國電動車巨頭特斯拉1月31日遞交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K檔案，披露了2022年特斯拉在美國、中國等市場的營收數據。資料顯示，特斯拉去年在中國市場營收達到181.45億美元，年增31.07％，增速較往年明顯放緩。

在此之前，特斯拉在中國市場的營收增長率已經連續兩年超過100％。2020年中國市場營收為66.62億美元，2019年則為29.79億美元。

2022年前三季特斯拉在中國市場營收為135.68億美元，以此計算，特斯拉去年第四季在中國市場營收為45.77億美元，低於第三季度的51.31億美元。

2022年特斯拉總營收為814.62億美元，年增51％。其中，中國市場營收181.45億美元，占比22.27％；美國市場營收405.53億美元，占比達49.78％，仍舊是特斯拉最大的市場；其他市場營收227.64億美元，占比為27.75％。

從占比來看，中國市場營收占比有所下降，2021年中國市場營收占比約為26％。

從增速來看，中國市場也落後於整體。美國市場不僅營收占比最高，其年增幅也最大，2022年營收相較於2021年的239.73億美元增加69.09％；其他市場2022年營收較2021年的160.06億元增加42.22％。

營收 特斯拉 電動車

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