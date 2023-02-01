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中國官方數據：新冠住院、重症、死亡數降了9成

記者陳政錄／即時報導
北京朝陽醫院的發燒門診早前景象。記者陳政錄／攝影
北京朝陽醫院的發燒門診早前景象。記者陳政錄／攝影

中國再次公布近期新冠疫情感染狀況，據中疾控2月1日數據顯示，截至1月30日，全中國住院新冠感染者已下降至14.4萬人，較峰值減少了91.1%，另住院重症數、死亡人數，也較峰值分別下降了89.3%和89.8%。

中疾控指出，去年12月8日後，中國不再展開全員核酸檢測，實行願檢盡檢，各省利用已有的核酸檢測訊息系統，實施掌握數據，受居民檢測意願影響，核酸檢測量不斷減少，如去年12月9日檢測總量為1.5億，2023年1月1日降至754萬，1月23日降至最低28萬後有所反彈，1月30日為97.4萬。

中疾控數據顯示，去年12月9日以來，中國核酸檢測陽性數、陽性率呈現先增後降趨勢，今年1月23日陽性人數降至1.5萬後呈現低位波動，1月30日為2.4萬，檢測陽性率在1月30日降至2.5%。

就診情況方面，中疾控數據顯示，1月30日，中國發燒門診就診人數為16.4萬人次，較峰值下降了94.3%。

農村就診情況方面，中疾控最新公布內容稱，中國農村發燒門診就診人數於去年12月23日達到峰值92.2萬後波動下降，今年1月23日後呈現低位波動，1月30日為6.9萬人次，較峰值下降了92.5%。查閱中疾控1月25日時公告的內容發現，1月23日，中國農村發燒門診就診人數為5萬人次。

住院診療情況方面，1月30日，中國住院新冠感染者為14.4萬人，較峰值下降91.1%，重症1.4萬人，較峰值下降89.3%，住院死亡病例數在1月4日達到每日4,273例的高峰後，於1月30日降至434例，較峰值下降了89.8%。

中疾控還指出，監測結果表明，中國此輪疫情流行病毒株主要為BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，未發現新的變異株。

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