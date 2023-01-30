長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來

長沙天儀空間科技研究院，曾發射14次，共25顆衛星，是中國民營航天產業的龍頭。（澎湃新聞）

針對美國以向俄羅斯 提供烏克蘭 衛星圖像、協助在烏作戰為由制裁中國民營航天公司長沙天儀空間科技研究院公司。該公司回應稱，被指控俄羅斯科技公司，以及俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）不存在業務往來。

據環球時報報導，天儀公司1月29日回應說，天儀及其子公司與俄羅斯特技公司Terra Tech及瓦格納集團不存在業務往來，天儀的產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途，在業務發展過程中始終嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。

天儀還說，對美國財政部 將其列入制裁清單的決定深表遺憾。目前公司正在與各方積極溝通，盡力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。天儀還說，將持續加強公司合規性審查，並強烈地希望以誠懇、開放、透明的態度與各方開展積極對話，以化解可能的歧見和誤解。

美國財政部和國務院1月26日宣布對天儀和其盧森堡子公司進行制裁，稱他們向一家俄羅斯科技公司提供「有關烏克蘭境內的衛星圖像」，以便瓦格納集團展開作戰行動。這是美國一系列旨在削弱俄羅斯在烏克蘭的作戰能力的行動之一。

據彭博社此前報導，作為俄羅斯盟友的中國並未對侵烏俄軍提供軍事支援，不過中國一些民營企業的舉動，美方認為有支持俄軍之嫌。知情人士稱，美國政府已就這個問題向中國官方提出交涉，希望中方採取行動制止這些中國企業的援俄行為。