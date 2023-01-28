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中國航空業「滿血復活」 空服員春節「忙到腳不沾地」

記者林則宏／即時報導
隨著疫情退去，中國航空業也開始忙碌起來。27日，北京首都國際機場就湧現大量旅客。(中新社)
隨著疫情退去，中國航空業也開始忙碌起來。27日，北京首都國際機場就湧現大量旅客。(中新社)

據中國民航局通報，今年春節七天假期（除夕至初六），中國民航運輸旅客約900萬人次，較去年同期大幅成長79.8%。媒體報導，隨著民航業大復甦，有空姐形容，春節期間「忙到腳不沾地」，更有航空公司已開出年薪人民幣33萬元（約合美元4.8萬元）急徵客艙經理。

時代周報報導，一家國有大型航司的空姐徐冰表示，去年12月初，她所在班組就接到通知：「航班將大面積恢復，相應人員做好準備工作」。

徐冰說，「這兩個月，我們班組幾乎沒休息過，尤其春運期間忙得幾乎腳不沾地。」她坦言，已經很久沒有經歷過如此高強度的工作節奏了。

中國民航專家綦琦指出，過去三年，民航業的日子都不好過，面臨人才流失等問題。「航司要盡快恢復運營寬體客機的能力，機場要進一步強化國際及地區航班的綜合保障能力」。

中國民航局統計，疫情三年來，中國民行業累計虧損超過人民幣4,000億元。由於行業整體不振，人才也持續流失。

統計顯示，2020年底，中國民航持證上崗的乘務員達10.23萬名，2021年底為9.73萬名，一年就銳減5,000人。

徐冰坦言，身邊已有不少同事離職。「最蕭條的時候，我們每個月只飛兩、三趟航班，收入主要靠底薪」。這導致現在航空公司的空服員配置並非滿編狀態，「乘務員大多都是滿負荷工作，排班排滿了，但還是忙不過來。」

報導稱，從年12月開始，海南航空、南方航空、春秋航空、廈門航空等多家航空公司都開始啟動招聘工作，招聘崗位主要集中在乘務員、安全員、地面保障人員等。

時代周報表示，廈門航空在招聘乘務員時，開出的薪資待遇是客艙經理年薪為人民幣28萬元至33萬元，普通乘務員的年薪為15萬元至19萬元。此外，乘務員還享受1.5年單身公寓、療養假、「八險兩金」等福利。

今年1月初，南方航空舉行2023年首場空服員招聘，共吸引2.2萬人報名，約500多人進入體檢環節。

為因應即將恢復的國際航班，部分航空公司也開始儲備外語人才。海南航空稱，將公開招聘外語特長乘務員180名，要求教育背景為英語及相關小語種專業。

南方航空則啟動「明珠之藍」外語特長乘務員招聘計畫，主要針對英語類及小語種類的優秀人才，入選者將免去入職培訓費用，並優先解決戶口等問題。

中國民航局規畫，至本月31日，中國日均客運航班量將恢復至2019年的88%，日航班量最高不超過1萬3,667班，其中國內客運航班不超過1萬1,667班。

疫情 2023 教育

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