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中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

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中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

記者林則宏／即時報導
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國七天春節長假已經結束，1月28日是兔年第一個上班日，多數地區雨雪已經減緩，中東部未來幾天更將明顯回暖，但內蒙古東北部、東北地區等地依舊天寒地凍。黑龍江佳木斯一住宅大樓近日就因一樓大門沒關好，經過一夜，整個一、二樓走道和樓梯就成為宛如鐘乳石洞的冰雪世界。

據央視新聞報導，當時氣溫約零下40度，因大門沒有關上，在冷暖空氣交叉下，大樓一樓入口處和樓梯就形成了冰雪鐘乳石洞，冰厚的地方還達到1公尺。

中國天氣網指出，因缺乏水汽和動力抬升條件，27日中國大部分地區依舊雨雪稀少，僅重慶、海南等部分地區出現小雨、局部地區中雨，山東半島的威海等地則出現冷流降雪

28、29日，多數地區將維持晴朗乾燥天氣，內蒙古東北部、東北地區有降雪天氣。29日，新疆西南部山區、西藏西部、內蒙古東北部、黑龍江東南部、吉林東部等地部分地區有小到中雪，其中西藏西部部分地區有大到暴雪，局部地區大暴雪。

29日起至31日，中國大部分地區將逐步升溫，多地累計升溫幅度將超過10℃，湖南、江西、廣西、廣東、福建多地最高氣溫將達到20℃上下。

需注意的是，此輪升溫過程日夜並不完全同步，白天因有陽光加熱升溫快，夜間缺少雲層保暖，未來幾天大部分地區晝夜溫差將超過10℃，南方部分地區甚至會超過15℃。

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