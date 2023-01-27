春節假期中國3.08億人出遊 境內旅遊收入年增3成

四川成都在春節期間舉行金沙太陽節活動，不少遊客開心與現場吉祥物「招財兔」合照。新華社

在疫情 防控措施放寬下，中國文化和旅遊部27日公布數據顯示，今年春節假期，中國境內旅遊出遊達3.08億人次，年增23.1%，實現境內旅遊收入人民幣3,758.43億元（約合美金554億元），年增30%。

央視新聞引述中國文旅部數據顯示，經數據中心測算，今年春節中國境內出遊人次已恢復到2019年同期的88.6%，實現境內旅遊收入恢復到2019年同期的73.1%。文旅部指稱，春節假日，中國文化和旅遊市場總體安全平穩有序。

中國文旅部指出，在落實好安全生產和疫情防控要求前提下，中國1萬739家A級旅遊景區正常開放，占全中國A級旅遊景區總數的73.5%。

同時，春節假期中國共舉辦群眾文化活動約11萬場，參與人數約4.73億人次，營業性演出共9,400餘場次，較2022年成長40.92%，比2019年增長22.5%，票房收入人民幣3.78億元，觀演人數約323.8萬人次。

中國文旅部指出，春節期間，中國各地相繼推出景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施，免費開放A級旅遊景區1,281家，山東省安排人民幣2.1億元用於發放文旅惠民消費券、景區門票減免等。

夜間消費方面，中國文旅部指出，243個中國國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量達5,212.2萬人次，北京 八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放，四川成都展開夜遊錦江、成都燈會、光影節、火花節等系列夜遊活動，陝西西安舉辦城牆新春燈會，重慶舉辦都市藝術節等。