人潮太多 湖南遊客嚇得出逃 三星堆遊客打群架撞倒文物

湖南黃興路步行街上的人潮。（微信截圖）

「太恐怖了，以後春節再也不想出門了」。一名湖北遊客稱，她被洶湧的人潮嚇得趕緊逃離景點，農曆初二就提前回家。另，三星 堆博物館 因人潮太多，引發排隊糾紛打群架導致展出文物被撞倒事件。

九派新聞報導，一名武漢張姓遊客除夕到湖南長沙打算在當地遊玩數日，但被人流嚇得提前出逃，「去哪都要排隊，在酒店點了兩天外賣」。

小紅書上，不少遊客吐槽餐館排隊難的問題。以排隊聞名的「茶顏悅色」 最高峰時一門店排隊數量達到280杯。在黃興路步行街人頭攢動，一些街頭小吃如臭豆腐、糖油粑粑門店，也有數十人在排隊。

多數飯店門前聚滿了等位吃飯的人。一家湘菜館「炊煙」，不到下午五點半去詢問，被告知「不用排了，晚上的號已經沒了」。國金IFS商場裡，一家看似最「門庭冷落」的火鍋店，也被告知需排隊1小時左右才能用餐。

旅行平台資訊顯示，部分酒店春節期間價格是平日3-4倍，平日價格300元人民幣上下的酒店，春節期間價格漲至千元以上。

另外，因人潮太多，排隊問題發生摩擦，四川三星堆博物館25日傳出有遊客打架導致展出文物被打翻。有網友在社交平台發布圖文稱，「三星堆博物館裡打群架……撞動了展示櫃……文物跌落……」，其配圖是一青銅文物處於展示台底部，整體呈現側躺姿勢。