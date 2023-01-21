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中國各省2022年GDP出爐 上海吉林負成長

中央社台北21日電
中國公布2022年的經濟成長率為3%，連續34年排行第一的經濟大省廣東，去年GDP成長率為1.9%。圖為廣東深圳的迎春花市。(中新社)
中國公布2022年的經濟成長率為3%，連續34年排行第一的經濟大省廣東，去年GDP成長率為1.9%。圖為廣東深圳的迎春花市。(中新社)

中國官方日前已公布2022年的經濟成長率為3%，隨後31個省區市的GDP數據也公布。連續34年排行第一的經濟大省廣東，去年GDP成長率為1.9%，上海和吉林去年則是出現負成長。

綜合澎湃新聞、中新經緯今天報導，廣東省GDP超過人民幣12.9兆元（約美金1.9兆元），增量排名全國第2；江蘇省GDP接近12.3兆元，增量排名全國第一，與廣東省的差距在縮小。

中國的經濟表現受到去年疫情封控嚴重衝擊，即使是GDP最高的廣東，2021年的成長率也有8%，相形之下2022年特別艱難。

廣東和江蘇是中國2個GDP超過10兆元的經濟大省，山東與浙江分別在8兆元和7兆元的陣營。河南超6兆元，四川、湖北、福建處於5兆元梯隊。湖南、安徽、上海、河北、北京為4兆元梯隊，陜西和江西為3兆元陣營。

2022年，吉林、上海兩地GDP未能實現正成長，分別下降1.9%和0.2%。

上海市統計局指出，2022年上海經濟運行呈現V型反轉態勢。從走勢看，全市GDP第一季年增3.1%，受第2季疫情防控影響，上半年GDP年減5.7%；但隨著復工復產加快推進，前3季GDP降幅縮小至1.4%，全年降幅為0.2%。

中國國家統計局17日公布數據顯示，初步核算，2022年GDP為121兆207億元，按不變價格計算，比上年增長3%；人均GDP為8萬5698元，按年平均匯率折算，為1萬2741美元。

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