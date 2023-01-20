我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

做到這5點 躺下立刻睡著、隔天醒來活力滿滿

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

習近平春節團拜講話 對台重申反分裂反干涉

中央社台北20日電
中共總書記習近平今天在中共中央、國務院春節團拜會上向民眾拜年。美聯社
中共總書記習近平今天在中共中央、國務院春節團拜會上向民眾拜年。美聯社

中共總書記習近平今天在中共中央、國務院春節團拜會上向民眾拜年。在涉台方面，他宣稱，過去一年「堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」。

新華社報導，2023年春節團拜會上午在北京人民大會堂舉行，習近平代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港、澳門、台灣的民眾和海外僑胞拜年。

習近平強調，即將過去的壬寅虎年，是「黨和國家發展史上極為重要的一年」。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全黨全軍全國各族人民迎難而上、團結奮鬥。

習近平在講話中指出，過去一年，召開了中共20大，「確立了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖」；全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展等，社會大局保持穩定。

在談到疫情方面，他說，「我們堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響」。

其他方面，他還提到成功舉辦北京冬奧會；慶祝香港主權移交25週年，「香港、澳門繼續保持繁榮穩定」。「我們堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」；大力推進「中國特色大國外交」。

習近平說，2023年是全面貫徹中共20大精神的開局之年，希望與挑戰並存。要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善。

他強調「實幹」的重要，表示要「尊重實際，不違背規律，不盲目蠻幹」；要求真務實，注重實效，不做表面文章，不耍花拳繡腿。

總理李克強主持春節團拜會，習近平發表講話，現任的政治局常委全部出席之外，即將卸任的全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院副總理韓正，以及當前國家副主席王岐山都出席。

習近平 疫情 中共

上一則

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

下一則

中國駐葡使館裝監視器被投訴 北京稱符合慣例

延伸閱讀

秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利

秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利
新書爆料 龐培歐：川普怕惹怒習近平 要我閉嘴

新書爆料 龐培歐：川普怕惹怒習近平 要我閉嘴
中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任

中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任
菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣

菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊
向女教師開槍 維州6歲童家長：兒子有嚴重殘障

向女教師開槍 維州6歲童家長：兒子有嚴重殘障
美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊