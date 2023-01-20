習近平春節團拜講話 對台重申反分裂反干涉

中共總書記習近平今天在中共中央、國務院春節團拜會上向民眾拜年。美聯社

中共 總書記習近平 今天在中共中央、國務院春節團拜會上向民眾拜年。在涉台方面，他宣稱，過去一年「堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」。

新華社報導，2023年春節團拜會上午在北京人民大會堂舉行，習近平代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港、澳門、台灣的民眾和海外僑胞拜年。

習近平強調，即將過去的壬寅虎年，是「黨和國家發展史上極為重要的一年」。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全黨全軍全國各族人民迎難而上、團結奮鬥。

習近平在講話中指出，過去一年，召開了中共20大，「確立了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖」；全面落實疫情 要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展等，社會大局保持穩定。

在談到疫情方面，他說，「我們堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響」。

其他方面，他還提到成功舉辦北京冬奧會；慶祝香港主權移交25週年，「香港、澳門繼續保持繁榮穩定」。「我們堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」；大力推進「中國特色大國外交」。

習近平說，2023年是全面貫徹中共20大精神的開局之年，希望與挑戰並存。要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善。

他強調「實幹」的重要，表示要「尊重實際，不違背規律，不盲目蠻幹」；要求真務實，注重實效，不做表面文章，不耍花拳繡腿。

總理李克強主持春節團拜會，習近平發表講話，現任的政治局常委全部出席之外，即將卸任的全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院副總理韓正，以及當前國家副主席王岐山都出席。