劉鶴與葉倫會談超時 顯示經濟可能成中美關係突破口

中國國務院副總理劉鶴當地時間18日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行長達三小時的會談。（美聯社）

中國國務院副總理劉鶴當地時間18日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫 舉行了長達三小時的會談。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，這顯示，經濟層面可能會是中美關係的一個突破口。可以預期，今年中美關係將會相對緩和，更加務實和聚焦於合作，2023 年將是中美關係的「機會窗口」。

劉鶴在會談後接受鳳凰衛視專訪時表示，他與葉倫從9點半一直談到12點多。「由於他們馬上要上飛機，所以我們不得不停止。但如果有時間的話，可能會談的更長。整個談話我認為是非常專業的、非常坦誠的、非常深入的。」

對此，王義桅接受香港中通社訪問時分析，會談超時說明了葉倫很務實想要解決問題，而且從雙方談話的時間來看，對話是有建設性的，也將促使葉倫訪華進一步會談。

王義桅表示，劉鶴這次會談的對象是葉倫而非美國貿易代表戴琪 ，這也說明了美方是想進一步溝通。眾所周知，葉倫代表華爾街的利益，一直主張取消對華關稅，戴琪在這方面則更傾向談條件。

王義桅認為，這並不難理解，因為美國正面臨40年來最嚴峻的通貨膨脹，需要與中國合作才能解決其國內經濟問題。當前，中國疫情防控政策作出了優化調整，正處於重啟經濟的時刻，能為美國帶來巨大的市場。

劉鶴在鳳凰衛視專訪中提到，他與葉倫這次會談對中美關係的發展、對目前的現狀以及下一步雙方如何加強合作，進行了全面討論，根本的目的還是落實兩國元首在巴厘島達成的重要共識。

劉鶴稱，兩人也討論了雙方的合作，如在氣候變化領域，在金融領域，在能源、糧食安全、減債等各個方面，雙方都充分交換了意見，也都表達了各自的核心關切。

王義桅表示，從去年11月中美元首巴厘島會晤達成的重要共識開始，中美關係已出現轉向，2023年將是中美關係的「機會窗口」。不論是接下來的美國國務卿布林肯訪華，還是葉倫可能也在今年訪華，都可以看到中美的互動正在加強。

但王義桅也指出，這些其實也是在為今年11月在舊金山舉辦的APEC峰會做準備。值得留意的是，明年是美國總統大選，爭取連任的拜登，將急需借助與中國的合作解決國內的經濟問題。