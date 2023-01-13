中國疫苗被指效果不佳 中外交部：與輝瑞基本一致

中國外交部發言人汪文斌。 圖／路透社

近日中國各地處於新冠疫情 感染、重症高峰，面對西方媒體等外界質疑，中國的疫苗 效果不佳，並將之與輝瑞等疫苗做比較，中國外交部發言人汪文斌13日回應表示，中國始終把疫苗的安全性放在首位，疫苗安全性良好，總體不良反應報告率低。他並引述相關研究指稱，對於60歲及以上人群，接種3劑中國滅活疫苗的保護效果，與接種3針輝瑞mRNA疫苗基本一致。

汪文斌指出，關於疫苗問題，中國國務院聯防聯控機制新聞發布會近來已經多次作出了回應。他強調，中國是全球唯一一個同時擁有多種技術路線新冠疫苗產品的國家，為民眾的基礎免疫和加強免疫提供了多種選擇。

汪文斌說，目前，中國有13款新冠疫苗批准使用，涵蓋4條技術路線，世界衛生組織有關負責人最近表示，中國的疫苗接種率非常高，無論是滅活疫苗、病毒載體疫苗，還是mRNA疫苗，對預防重症和死亡的保護力相當。

汪文斌還說，相關研究也顯示，對於60歲及以上人群，接種3劑滅活疫苗對重症和死亡的保護效果，與接種3針輝瑞mRNA疫苗後的保護效果基本一致。他說，「中國始終把疫苗的安全性放在首位，中國疫苗的安全性良好，總體不良反應報告率低。」

汪文斌繼續指出，中國疫苗全程接種率已達92.9%，60歲以上老年人接種覆蓋率超過90%，目前，中國已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。「實踐證明，中國疫苗是安全、有效的。」

另對於美國要求來自中國的旅客，在出發前接受核酸檢測 ，理由是中國疫情蔓延、資訊不透明。汪文斌反控，當前新變異株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，世衛組織也將XBB.1.5認定為Omicron變種中傳播率最強的後代，「美方應當及時、公開、透明地同世衛組織和國際社會分享有關疫情信息和病毒數據，積極回應國際社會關切，共同應對。」

此外，在今日下午舉辦的中國國務院聯防聯控機制記者會上，中國外交部領事司司長吳璽，也對到中國人員登機前48小時須進行核酸檢測做出回應。他說，乙類乙管並非不防不管，要防的是病毒的跨境傳播，要便利的是人員跨境流動。

吳璽表示，要求到中國人員在登機前48小時進行核酸檢測，是為了確定旅行者本身沒有受到病毒感染，也是確保他的旅途更加安全，確保防止病毒擴散。落地以後，中國海關會對有症狀或者申報異常的人進行抗原檢測，這是為了早發現、早治療、早隔離。如果旅客本身沒有什麼症狀或者沒有被病毒感染，這些措施對他們的旅行也不會有什麼影響。